Los náuticos de los años 80 están de vuelta y se combinan con jeans rectos y camisas blancas

Los zapatos náuticos volvieron a ganar protagonismo en la moda masculina de 2026 , impulsados por el regreso de la estética preppy y de los calzados bajos. GQ los incluyó entre los modelos destacados de la temporada y señaló que firmas clásicas y nuevas marcas comenzaron a reinterpretarlos.

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Aunque suelen asociarse con los años 80, los náuticos fueron creados originalmente como un calzado técnico para caminar sobre cubiertas mojadas. Durante aquella década se convirtieron en una pieza central del estilo universitario estadounidense , junto con camisas Oxford, pantalones chinos y sweaters.

Su regreso no exige reproducir ese uniforme completo. En 2026, la fórmula más sencilla para hombres combina náuticos, jeans rectos y una camisa blanca , tres piezas básicas que permiten mantener el conjunto actual y fácil de usar.

El diseño clásico tiene una construcción similar a la de un mocasín, pero incorpora cordones que recorren los laterales y la parte trasera del calzado . La suela suele ser de goma y presenta ranuras destinadas originalmente a mejorar el agarre.

Los colores tradicionales son marrón, suela, azul marino y bordó. Sin embargo, las versiones actuales también aparecen en gamuza, cuero negro, tonos crudos y suelas de mayor volumen .

No deben confundirse con los mocasines. El náutico tiene cordones visibles y una estética más informal, mientras que un mocasín puede acompañar trajes y conjuntos de mayor formalidad.

La combinación con jeans rectos

Los jeans rectos permiten que el pantalón caiga con naturalidad sin tapar completamente el zapato. Los modelos azul oscuro o medio son los más fáciles de combinar, especialmente cuando el náutico es marrón, chocolate o color suela.

El ruedo puede terminar justo encima del calzado o formar un pequeño quiebre. Doblarlo una sola vez también funciona, pero un puño excesivamente ancho puede acortar visualmente la pierna.

Para evitar una apariencia anticuada, conviene descartar los jeans demasiado ajustados. Los náuticos de perfil bajo se equilibran mejor con piernas rectas, relajadas o apenas amplias.

Por qué funciona con una camisa blanca

Una camisa blanca Oxford o de poplín incorpora estructura sin volver formal al conjunto. Puede llevarse por dentro del pantalón, completamente suelta o con la parte delantera apenas introducida.

Estas son algunas combinaciones posibles:

Náuticos marrones, jean azul oscuro y camisa blanca Oxford .

. Náuticos negros, jean gris y camisa blanca amplia.

Modelo de gamuza, jean celeste y camisa de lino.

Náuticos bordó, denim crudo y camisa blanca con mangas arremangadas.

Jean recto, camisa blanca y campera de cuero o trucker para días frescos.

En verano pueden usarse con medias invisibles. Durante temporadas más frías, las versiones contemporáneas admiten medias lisas o acanaladas, siempre que el resto del conjunto mantenga una paleta sencilla.

Los errores que vuelven demasiado literal el look

Combinar náuticos con pantalón beige, cinturón marinero, camisa celeste, sweater sobre los hombros y accesorios náuticos puede producir una reproducción excesiva del estilo de los años 80.

También hay que tener cuidado con los modelos de gamuza: aunque el diseño nació para navegar, ese material no siempre tolera el agua. La resistencia depende del cuero, la suela y el tratamiento de cada par.