Los sillones tradicionales pasaron de moda: la nueva tendencia ofrece mitad de precio, poco peso y comodidad

La nueva moda de sillones viene comprimida al vacío, se expande sola y no necesita armado. Sus ventajas explican qué hay detrás de la tendencia.

El sillón que está de moda promete relajación y confort a un precio más accesible.

Si buscás sofás en internet durante un rato, notás una moda en particular que se repite constantemente: bajos, modulares, mullidos y, casi siempre, a la mitad de precio que un sillón tradicional o seccional. En las fotos se parecen a esos sofás amplios. La sorpresa llega después, cuando el sofá aparece comprimido en una bolsa sellada al vacío.

Son los que en internet ya se conocen como "sofás sin huesos" (boneless couch): de perfil bajo, sin armazón, fabricados casi en su totalidad con espuma o relleno suave en lugar de la tradicional estructura de madera o metal.

El diseño se compara con sentarse sobre una nube gigante, gracias a la espuma memory foam o de alta densidad utilizada en su construcción. WEB Qué es exactamente y por qué se volvió tendencia este tipo de sillones Los sofás sin huesos no tienen ningún armazón interno de madera. Igual que sus predecesores, los colchones en caja, están construidos íntegramente en espuma, se comprimen y se envasan al vacío en cajas engañosamente chicas. Al abrirlas, se expanden de manera dramática hasta tomar su forma completa de sofá.

Esa lógica de envío es la que explica buena parte del ahorro en el precio final. Donde normalmente se pueden enviar 20 o 30 piezas en un contenedor de sofás tradicionales, los sofás comprimidos permiten meter muchas más unidades en el mismo espacio, lo que reduce drásticamente el costo de logística que después se traslada al precio de venta.

Entre sus características principales: no requieren ningún armado, están listos para usar apenas se sacan de la caja; tienen soporte de alta densidad, fabricados enteramente con espuma moldeada resistente a la deformación; son fáciles de transportar, ya que vienen comprimidos, planos o enrollados, en cajas compactas que entran sin problema por puertas y escaleras angostas de departamento; y tienen una estética informal y lujosa, con formas modulares suaves como nubes, revestidas en tejidos como terciopelo peluche o chenilla.

Un sofá sin huesos de 300 dólares y uno de 900 pueden verse idénticos en una foto de producto, pero no se comportan igual con el tiempo. WEB La durabilidad depende casi por completo de un factor: la densidad de la espuma Acá está el punto que más diferencia a un buen sofá sin huesos de uno que se deforma rápido. La densidad se mide en libras por pie cúbico y se refiere a qué tan compactadas están las celdas de espuma entre sí. La densidad premium está entre 2,8 y 3,2 libras por pie cúbico o más, que es la que conviene buscar si hay chicos, mascotas o mucho uso diario en el sillón. Para un uso más moderado, una densidad intermedia de entre 2,0 y 2,5 libras por pie cúbico suele ser suficiente. La diferencia entre densidades no es un detalle menor La espuma de alta densidad no se hunde, resiste bien la deformación y puede durar entre 5 y 8 años o más con uso normal. Los modelos más baratos, con espuma de baja densidad, se aplastan rápido, a veces en menos de 12 meses.

no se hunde, resiste bien la y puede durar entre o más con uso normal. Los modelos más baratos, con espuma de baja densidad, se aplastan rápido, a veces en menos de 12 meses. En cuanto a expectativas realistas de vida útil, un sofá sin huesos premium suele durar entre 7 y 10 años, dependiendo en gran medida de la densidad de la espuma y de la calidad de la tela de la funda. Las fundas lavables importan más de lo que la gente espera: las de baja calidad se estiran, se apelmazan o se sienten finas después de unos pocos lavados. Qué revisar antes de comprar uno Más allá de la densidad de la espuma, hay otros factores que definen si un sofá sin huesos va a envejecer bien. La resiliencia de la espuma (qué tan rápido recupera su forma después de haber sido presionada) también importa: cuanto más resiliente, mayor calidad y mayor durabilidad.

hay otros factores que definen si un sofá sin huesos va a envejecer bien. La resiliencia de la espuma (qué tan rápido recupera su forma después de haber sido presionada) también importa: cuanto más resiliente, mayor calidad y mayor durabilidad. El tipo de tela de tapizado es otro punto a considerar. Y algunos modelos, para sumar algo de estructura sin perder la sensación general "sin huesos", se apoyan sobre un marco metálico delgado en lugar de depender completamente de la espuma, lo que puede sumar estabilidad sin resignar el perfil bajo y relajado que caracteriza a la tendencia. WEB El sofá sin estructura dura no es una moda vacía: resuelve un problema de diseño para quienes alquilan, se mudan seguido o tienen que subir muebles por escaleras angostas, sin necesidad de armado ni herramientas.