23 de julio de 2026 - 09:38

Las churrasqueras de ladrillo pasaron de moda: así es la nueva tendencia de mobiliario integrado para balcones en 2026

Las parrillas integradas permiten instalar sistemas de carbón, gas o electricidad en balcones reducidos, eliminando la necesidad de grandes estructuras de ladrillo.

Las parrillas de ladrillo no van más: esta es la nueva tendencia.

Las parrillas de ladrillo no van más: esta es la nueva tendencia.

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Por Sofía Serelli

Durante décadas, las churrasqueras de ladrillo visto fueron consideradas elementos imprescindibles en las zonas de ocio de los hogares. No obstante, a partir de 2026, los arquitectos han comenzado a desplazar estas estructuras voluminosas por soluciones de mobiliario integrado. El cambio responde a la necesidad de optimizar el espacio en balcones compactos.

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Esta nueva opción de diseño se instala directamente sobre encimeras o estructuras hechas a medida, lo que reduce significativamente el volumen visual del área. El objetivo de los proyectos residenciales actuales es lograr que la zona gourmet parezca más organizada y menos saturada. Esta tendencia refleja un cambio en la valoración del uso inteligente de la superficie disponible en los departamentos modernos.

¿Cómo funcionan las churrasqueras empotradas en balcones?

A diferencia de la churrasquera tradicional de mampostería, los modelos empotrados se integran en mesadas cubiertas con materiales resistentes al calor. El equipamiento puede coexistir en la misma línea visual que el fregadero, los armarios y el área de preparación de alimentos. Esta integración permite que el diseño del balcón mantenga líneas más depuradas y se combine con diversos estilos decorativos.

La tecnología de estas churrasqueras incluye versiones que funcionan con carbón, gas o electricidad. Algunos modelos avanzados incorporan tapas para el control de la temperatura, parrillas que se pueden ajustar en altura y bandejas recolectoras de grasa para facilitar el mantenimiento. El ahorro de espacio es el motivo principal de su popularidad, permitiendo su instalación incluso en espacios diáfanos.

La personalización es otro factor clave en la adopción de este sistema. El acabado de la encimera donde se aloja la parrilla puede elegirse para que combine exactamente con los muebles, el suelo y el resto de los elementos ornamentales del balcón. Al no requerir una base de ladrillo pesada, la flexibilidad para ubicar el equipo dentro de la zona gourmet aumenta significativamente.

¿Qué cuidados técnicos se deben tener antes de instalarla?

Sin embargo, la transición hacia estos modelos compactos requiere una planificación técnica previa. Antes de la instalación, es imperativo evaluar la ventilación del entorno para evitar la acumulación de gases. También se debe consultar el reglamento del condominio y asegurar la disponibilidad de conexiones eléctricas o de gas según el modelo elegido.

En el caso específico de las churrasqueras que utilizan carbón vegetal, la complejidad técnica aumenta. Estos modelos pueden requerir la instalación de una campana extractora y un conducto de ventilación para evacuar el humo de forma segura hacia el exterior. A pesar de estos requerimientos, la tendencia para 2026 se consolida hacia la desaparición de las estructuras de ladrillo en favor de la integración total del equipamiento en la arquitectura del hogar.

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