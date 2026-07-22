Así es la casa de Claudia Villafañe: minimalismo, tonos cálidos y decoración moderna

La empresaria diseñó su refugio en el norte del Gran Buenos Aires priorizando la luz natural y una cocina de alta tecnología para sus recetas familiares

La casa de Claudio Villafañe se destaca por su calidez y minimalismo.

Claudia Villafañe transformó su residencia en un espacio que refleja su faceta más tranquila y familiar. Lejos de la ostentación, la propiedad se destaca por una arquitectura de líneas puras situada frente al agua en el conurbano norte. Cada ambiente fue pensado para maximizar la entrada de sol y mantener una conexión fluida con el jardín.

La elección de una paleta de colores neutros, donde dominan el blanco, el gris y el negro, aporta una sensación de orden y serenidad constante. Esta estética minimalista no busca la frialdad, sino crear un lienzo donde los detalles clásicos y los grandes sillones inviten al descanso compartido en un entorno equilibrado.

¿Cómo es la cocina de Claudia Villafañe? El corazón del hogar es la cocina, un área amplia presidida por una imponente isla central. Este sector no es solo un espacio de paso, sino el estudio donde Villafañe prepara sus platos y genera contenido para sus redes sociales. La funcionalidad aquí es extrema, uniendo equipamiento moderno con la calidez necesaria para recibir a su familia.

La disposición de los muebles y la amplitud de los sectores responden a una necesidad de fluidez absoluta. En el diseño de interiores moderno, el minimalismo funciona como una herramienta para reducir el ruido visual y priorizar la utilidad de cada rincón. Al eliminar elementos recargados, se logra que la verdadera protagonista sea la vida cotidiana y el paisaje natural que ingresa por los ventanales.

Espacios integrados y vista al agua: el sello de la casa El living mantiene la coherencia estética con ventanales de piso a techo, eliminando las fronteras con el exterior. Los jardines y las áreas de descanso externas están diseñados para aprovechar la cercanía con el agua, característica propia de su ubicación privilegiada. Es una vivienda orientada al disfrute cotidiano y al contacto directo con la naturaleza.