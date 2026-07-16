Valentina Cervantes y Enzo Fernández mostraron la nueva estética de su hogar en Buenos Aires: tonos monocromáticos, minimalismo y estilo moderno

La pareja abrió las puertas de su living porteño, donde destaca un cuadro gigante del mediocampista en el Mundial y piezas de diseño vinculadas a su nueva marca.

Tras el lanzamiento de su nuevo proyecto empresarial, Valentina Cervantes compartió imágenes exclusivas del refugio familiar en Buenos Aires. El espacio apuesta por una decoración "black and white" que equilibra la sofisticación con la calidez necesaria para sus hijos, dejando de lado la ostentación para centrarse en la funcionalidad y el diseño contemporáneo.

El corazón del hogar es un living amplio donde el blanco domina las superficies. Un sillón de grandes dimensiones ocupa el centro, escoltado por dos mesas ratonas circulares en color negro. Sobre estas, libros de diseño y difusores de varillas completan una escena que busca la calma visual tras la exposición mediática de la pareja.

El contraste como eje del diseño interior Los pisos de madera aportan la calidez necesaria para romper con la frialdad de los tonos neutros, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural sea la protagonista. Las paredes blancas y las cortinas livianas refuerzan una sensación de amplitud que evita la saturación en los ambientes compartidos.

La elección de este estilo responde a una búsqueda de equilibrio entre la vida pública y la privacidad. Al igual que su marca de indumentaria TwentyFour, la decoración está pensada para acompañar la rutina diaria con simplicidad. El minimalismo funciona aquí como una herramienta para reducir el ruido visual en una familia que vive entre viajes constantes y compromisos internacionales de alto rendimiento.

El detalle que homenajea la carrera de Enzo Fernández Entre los detalles que personalizan el ambiente sobresalen algunos toques dorados que aportan brillo sin romper la armonía cromática. Sin embargo, el elemento que captura todas las miradas es una obra de arte de gran formato ubicada en un lugar central. Se trata de una pintura que retrata a Enzo Fernández durante un festejo de gol en el Mundial de Qatar 2022, un gesto que integra su historia profesional con la identidad del hogar.