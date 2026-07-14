No pueden cantar contra Inglaterra: Valentina Cervantes explicó la prohibición que le ha dado a sus hijos

Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández , habló antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y explicó por qué ella y el futbolista decidieron que sus hijos no participen de los tradicionales cantos dirigidos al seleccionado inglés.

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En diálogo con Aires de Santa Fe, Cervantes explicó que sus hijos viven el partido desde una perspectiva diferente debido a su relación con Inglaterra. "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá, así que no lo dejamos saltar tampoco ".

Luego agregó que Olivia también suele expresar el cariño que siente por el país. "Ella dice: 'Es donde yo vivo' . Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro".

Lejos de alimentar cualquier polémica, Valentina destacó que Inglaterra representa una etapa muy importante para la familia. "El partido nosotros lo vivimos así... Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo", afirmó.

Cuando el cronista le preguntó si existía algún tipo de enemistad con el país europeo, respondió de manera contundente: "No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho".

Habló la supuesta tercera en la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Web

La emoción tras la victoria ante Egipto

Cervantes también recordó el encuentro que mantuvo con Enzo Fernández en el vestuario luego del triunfo de Argentina frente a Egipto, resultado que le permitió al equipo avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La influencer reveló que compartieron unos minutos después del partido y le transmitió todo su orgullo por el desempeño del mediocampista. "Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa".

La confianza de la familia en la Selección Argentina

Valentina aseguró que nunca dejaron de creer en la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni, incluso cuando el partido parecía complicarse. "Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado".

También confesó que vivir los encuentros desde el lugar de la familia genera una tensión especial. "Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo".

Habló la supuesta tercera en la relación de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Web

El reconocimiento al esfuerzo de Enzo Fernández

Por último, Cervantes destacó el gran momento que atraviesa el volante argentino y aseguró que el gol convertido frente a Egipto fue el resultado del trabajo realizado durante toda la temporada.

"Es increíble, realmente una locura. Lo que hizo Enzo es el esfuerzo de todo el año, de todo el camino recorrido. Que lo pueda hacer es una emoción total".