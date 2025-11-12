Valentina Cervantes mostró cómo la recibió Enzo Fernández en Inglaterra tras la renuncia a MasterChef

La modelo regresó a su casa junto a su hijo, Benjamín Fernández, y se encontró con una enorme sorpresa que le había preparado el campeón del mundo para recibirla.

El reencuentro más esperado tuvo lugar en Inglaterra. Valentina Cervantes, tras su renuncia a MasterChef Celebrity, viajó junto a su hijo Benjamín para reencontrarse con Enzo Fernández y su hija. La influencer compartió en redes sociales la emotiva bienvenida que recibió al llegar, dejando en claro que, más allá de los rumores, su prioridad sigue siendo su familia.

Tensa salida de Valentina Cervantes de MasterChef Su salida del reality conducido por Wanda Nara estuvo rodeada de versiones y comentarios que rápidamente se convirtieron en tema de debate. En los pasillos del programa se habló de una supuesta tensión entre ambas, sobre todo después de que circulara el rumor de que Wanda habría enviado mensajes directos al futbolista.

Aunque tanto la conductora como Valentina lo desmintieron, el tema continuó generando ruido. La periodista Majo Martino reveló cómo se vivió el momento dentro del estudio: “Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma".

Valu Cervantes en Masterchef "Dijo: ‘Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia’. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: ‘Mi amiga es buena pero no boluda’”.

Según el mismo relato, Wanda no respondió de inmediato y prefirió mantenerse en silencio. Sin embargo, poco después reaccionó con una frase que no pasó desapercibida: “Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia los compañeros. "¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: ‘Cuando habla la plata calla la verdad’”.