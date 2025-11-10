Valentina Cervantes contó la verdad de su renuncia a MasterChef Celebrity: qué dijo de Wanda Nara

Valentina Cervantes visitó el programa de Georgina Barbarossa y habló por primera vez sobre su salida de “ MasterChef Celebrity ”, además de aclarar los rumores que circularon en los últimos días sobre un supuesto conflicto con Wanda Nara .

Wanda Nara dio like a un posteo sobre la renuncia de un participante de Masterchef y desató una polémica

La pareja de Enzo Fernández explicó que su decisión de abandonar el certamen tuvo que ver exclusivamente con motivos familiares y no con las versiones que intentaron vincularla con la conductora del reality.

Al ser consultada sobre los supuestos mensajes que Wanda le habría enviado al futbolista, Valentina fue contundente: “ No fue por eso la salida, nunca sería por eso ".

" No fue real, por lo menos yo no me enteré de nada ”, dijo una vez más Cervantes y con esa frase descartó de plano cualquier tipo de enfrentamiento o situación personal con la presentadora del programa.

La modelo y cocinera amateur explicó los verdaderos motivos de su renuncia. “Es verdad que me voy, mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes. Enzo tiene una agenda muy ocupada y mi nena se tenía que quedar con la niñera, pero no está acostumbrada”, contó con total sinceridad.

Cervantes detalló que fue la propia niña quien le pidió que regresara a casa. “Durante la visita de mi hija al país, me dijo que extrañaba vivir conmigo y no dudé. Tenía que priorizarla”, explicó.

La decisión no fue sencilla, ya que su participación en el certamen venía siendo exitosa y muy bien recibida por el público, pero dejó en claro que el bienestar de su hija está primero.

Qué dijo Valu Cervantes sobre el supuesto conflicto con Wanda Nara

A lo largo de la entrevista, Valentina también se refirió a su relación con Wanda Nara. “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo. Las hijas de ella se juntan con mi hija, pero Wanda está muy ocupada siempre”, comentó. De esta manera, dejó ver que entre ambas hay cordialidad, aunque no una relación cercana, pese a que viven en el mismo edificio.

Cervantes aprovechó además para agradecer la oportunidad que tuvo en el programa y el apoyo que recibió de sus compañeros y del público. “Fue una experiencia hermosa, me encantó aprender y compartir con gente tan talentosa”, expresó.

Con su vida en Inglaterra junto a Enzo, Olivia y Benjamín, Valentina cerró una etapa que le permitió mostrarse en un nuevo rol, siempre manteniendo su perfil bajo y su prioridad más clara que nunca: su hija.