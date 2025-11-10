Por qué renunció Jorge Rial a Radio 10: así fue el inesperado anuncio en vivo del conductor de "Argenzuela"

Jorge Rial anunció este lunes por la mañana su renuncia a Radio 10 y sorprendió a sus oyentes de “ Argenzuela ”, el ciclo que lidera, al comunicar su decisión de dejar el programa hacia fin de año. Lo hizo con un mensaje sincero y cargado de emoción, donde explicó los motivos personales que lo llevaron a dar un paso al costado.

“ Tomé la decisión de dejar la radio . Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera”, comenzó diciendo Rial frente a su equipo y a la audiencia.

El periodista destacó el crecimiento del ciclo, pero reconoció que su salud y su vida personal hoy necesitan prioridad . “Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto ”, recordó.

La referencia remite a aquel episodio de 2023, cuando sufrió un cuadro cardíaco que lo mantuvo internado y en riesgo vital. Además, el conductor enfrentó meses complicados por los problemas judiciales de su hija Morena Rial , algo que lo afectó emocionalmente.

Con tono reflexivo, Rial admitió que no se había dado el tiempo suficiente para recuperarse ni para enfocarse en su bienestar. “En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer ”, expresó.

Embed - ¡GRACIAS POR ESTOS CINCO AÑOS AL AIRE, JORGE! | El anuncio de Jorge Rial en #argenzuela

La despedida de Radio 10 a Jorge Rial

Antes de cerrar su mensaje, el conductor dejó en claro que su salida no responde a conflictos internos, sino a una decisión meditada y personal. “Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho.

"Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie”, señaló.

Minutos después, la emisora despidió al conductor con un mensaje en sus redes sociales: “¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!”.