10 de noviembre de 2025 - 15:53

Por qué renunció Jorge Rial a Radio 10: así fue el inesperado anuncio en vivo del conductor de "Argenzuela"

El periodista y conductor decidió dar un paso al costado y ya no estará al frente del programa de Radio 10. Los motivos y el anuncio de Jorge Rial.

Jorge Rial renunció a Radio 10
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Mauro Icardi llegó a la Argentina y este martes tendrá el reencuentro con sus hijas. Sin embargo, Wanda Nara aplicó una medida judicial para esta visita. 

Mauro Icardi regresó a Argentina acompañado de la China Suárez: qué dijo Wanda de la visita

Por Redacción Espectáculos
valentina cervantes conto la verdad de su renuncia a masterchef celebrity: que dijo de wanda nara

Valentina Cervantes contó la verdad de su renuncia a MasterChef Celebrity: qué dijo de Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos

Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera”, comenzó diciendo Rial frente a su equipo y a la audiencia.

Por temas personales, Jorge Rial renuncia a "Argenzuela"

El periodista destacó el crecimiento del ciclo, pero reconoció que su salud y su vida personal hoy necesitan prioridad. “Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto”, recordó.

La referencia remite a aquel episodio de 2023, cuando sufrió un cuadro cardíaco que lo mantuvo internado y en riesgo vital. Además, el conductor enfrentó meses complicados por los problemas judiciales de su hija Morena Rial, algo que lo afectó emocionalmente.

Embed - ¡GRACIAS POR ESTOS CINCO AÑOS AL AIRE, JORGE! | El anuncio de Jorge Rial en #argenzuela

Con tono reflexivo, Rial admitió que no se había dado el tiempo suficiente para recuperarse ni para enfocarse en su bienestar. “En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”, expresó.

La despedida de Radio 10 a Jorge Rial

Antes de cerrar su mensaje, el conductor dejó en claro que su salida no responde a conflictos internos, sino a una decisión meditada y personal. “Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho.

"Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie”, señaló.

Minutos después, la emisora despidió al conductor con un mensaje en sus redes sociales: “¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!”.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Radio 10 (@radio10)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jacob Elordi y las fotos de su gran transformación para ser Frankenstein.

La transformación de Jacob Elordi para ser Frankenstein y las fotos íntimas que no conocías

Por Redacción Espectáculos
Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio en Instagram.

Quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston: un oficio que es polémico y genera suspicacias

Por Redacción Espectáculos
asi fue el debut televisivo de moria casan por la pantalla de eltrece: soy ganica, soy sana, soy feliz

Así fue el debut televisivo de Moria Casán por la pantalla de Eltrece: "Soy gánica, soy sana, soy feliz"

Por Redacción Espectáculos
Millie Bobby Brown y la confesión sobre un compañero de Stranger Things.

El actor de Stranger Things que será padrino de la hija de Millie Bobby Brown

Por Redacción Espectáculos