Mauro Icardi regresó a Argentina acompañado de la China Suárez: qué dijo Wanda de la visita

Este lunes por la mañana , Mauro Icardi arribó a Buenos Aires en un vuelo privado. Llegó acompañado de su pareja , la China Suárez ,y de los dos hijos menores de la actriz, Magnolia y Amancio Vicuña. El jugador regresó a Argentina tras casi cinco meses de permanencia en Estambul, distanciado de sus hijas que tuvo con Wanda Nara .

Wanda Nara dio like a un posteo sobre la renuncia de un participante de Masterchef y desató una polémica

El periodista Fede Flowers fue uno de los primeros en capturar el momento de la llegada de la pareja. Flowers compartió en sus redes la imagen de Icardi y la China y escribió: "Acaban de llegar la China Suárez junto a Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”.

Días previos al reencuentro entre el jugador y sus hijas, Wanda había presentado ante la Justicia un pedido para evitar cualquier tipo de contacto entre la China Suárez y sus hijos con las hijas que tiene junto a Icardi. Este documento, impulsado por el abogado Nicolás Payarola.

La noticia de la medida cautelar fue revelada esta mañana el periodista Gustavo Méndez en el programa debut de La Mañana con Moria (El Trece) y brindó detalles del expediente. Según relató Méndez, Wanda presentó el pedido judicial el pasado viernes, buscando evitar cualquier tipo de contacto entre la China y sus hijos con las niñas que tiene junto al futbolista. El texto no solo exige la exclusión de la China Suárez, sino que también establece un estricto control sobre el tiempo que Icardi pase con las niñas. El documento requiere: “Que se le indique dónde estará Mauro Icardi con sus hijas, por cuánto tiempo y con quién”.

La visita del reencuentro entre el futbolista y sus hijas está pautada para el día martes y el documento solicita que el encuentro con el papá “ sea sin la presencia de terceras personas , consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez.

En medio de la polémica situación, la propia Wanda rompió el silencio y se comunicó con el ex angelita, Andrea Taboada, para el programa Intrusos. La empresaria se refierio sobre la razón de su decisión: “Las nenas lo pidieron, yo no. Fueron obligadas por el papá a pedir por la China, por eso no lo quisieron ver todo este tiempo”. Wanda además aclaró que sus hijas "quieren estar tranquilas los cuatro días, o los que sean, solas con su papá”.

Cabe destacar que el documento presentado por Wanda incluye una cláusula millonaria: “En caso de ser aprobada la medida y de que Icardi no cumpliera lo impuesto durante el encuentro, deberá pagar una multa de 100 millones de pesos”.

La China Suárez y su publicación para Wanda

La actriz Suárez se encargó de dejar registro de su llegada y publicó a través de sus historias de Instagram un imagen que podría ser un guiño provocador para Wanda. Compartió una foto desde la “casa de los sueños” en Nordelta, en la zona conocida como La Isla, el lugar donde se instala apenas aterrizó en Buenos Aires.