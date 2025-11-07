Wanda Nara dio like a un posteo sobre la renuncia de un participante de Masterchef y desató una polémica

La conductora del reality reaccionó a una publicación sobre la salida de Valentina Cervantes, quien habría dejado el programa por pedido de su pareja.

La conductora Wanda Nara incentivó la polémica con la mujer de Enzo Fernandez, al dar like a una publicación en Instagram.

Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, renunció al reality de cocina Masterchef y Wanda Nara desató una polémica con un simple gesto en redes sociales.

La razón principal por la que Valentina dejaría el programa se debe a una solicitud de parte de su pareja. Enzo Fernandez le habría pedido que regresara a Inglaterra junto a sus dos hijos para retomar la rutina familiar.

Esta decisión generó una gran polémica en redes sociales y abrió un debate sobre la decisión de la participante de volver y dejar atrás sus propios proyectos. Sin embargo, desde la producción de Telefe negaron que el futbolista le haya dicho que se vuelva a Inglaterra por sus celos o porque “no aguanta más” como aseguraron en el programa LAM. El canal insistió que su salida en esa fecha estaba pactada desde el día que firmó para formar parte del programa por contrato.

El gesto de Wanda Nara En medio de los rumores, surgió una controversia que involucra a la empresaria Wanda Nara. Santiago Sposato, en A la Tarde (América TV), reveló que Wanda le habría enviado mensajes a Enzo con la intención de encontrarse: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, reveló el periodista.

Lejos de ocultarlo, el futbolista decidió contárselo a su pareja. Wanda, por su parte, sintió la necesidad de aclarar la situación en vivo en el programa de Telefe, con la intención de dejar de lado las especulaciones.