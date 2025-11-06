Tras la polémica con Wanda Nara, Valentina Cervantes deja MasterChef Celebrity

"Ya renunció y se despide en cinco días Valu Cervantes, mujer de Enzo Fernández", anunció Ángel de Brito en LAM (América TV).
Sobre el cruce entre Valentina y Wanda este 4 de noviembre, el conductor dio a conocer el detrás de escena: "Hubo una cosa que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante".
"Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular", agregó Yanina Latorre. "Se enteró porque él le mostró", concluyó.
Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández
Según contó Santiago Sposato en A la Tarde (América TV), todo habría comenzado por un episodio fuera de las cámaras. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, reveló el periodista.
Lejos de pasar inadvertido, el futbolista decidió contárselo a su pareja. “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina’”, agregó.
Desde entonces, el vínculo entre ambas habría quedado marcado por la desconfianza, trasladando la tensión personal al set de grabación del exitoso reality de cocina.