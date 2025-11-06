6 de noviembre de 2025 - 10:17

Tras la polémica con Wanda Nara, Valentina Cervantes deja MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes dio un paso al costado del reality tras el intercambio que mantuvo con la conductora días atrás.

Vale Cervantes deja MasterChef luego de la polémica con Wanda Nara.

Vale Cervantes deja MasterChef luego de la polémica con Wanda Nara.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Wanda Nara reveló que tendrá un rol fundamental en las elecciones de este domingo.

Wanda Nara cruzó a Valentina Cervantes en plena transmisión de Masterchef Celebrity: "Con tu marido"

Por Redacción Espectáculos
asi fue el euforico festejo de pamela david en desayuno americano tras el triunfo de independiente rivadavia

Así fue el eufórico festejo de Pamela David en Desayuno Americano tras el triunfo de Independiente Rivadavia

Por Redacción Espectáculos

Sobre el cruce entre Valentina y Wanda este 4 de noviembre, el conductor dio a conocer el detrás de escena: "Hubo una cosa que se editó. Wanda se hizo la picante y Valu no es ninguna gila y le respondió más picante".

"Valu le da gracia cada vez que Wanda la encara porque tiene los mensajes en su celular", agregó Yanina Latorre. "Se enteró porque él le mostró", concluyó.

Vale Cervantes
Vale Cervantes deja MasterChef luego de la polémica con Wanda Nara.

Vale Cervantes deja MasterChef luego de la polémica con Wanda Nara.

Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández

Según contó Santiago Sposato en A la Tarde (América TV), todo habría comenzado por un episodio fuera de las cámaras. “Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’”, reveló el periodista.

Lejos de pasar inadvertido, el futbolista decidió contárselo a su pareja. “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y no fue Valu quien lo descubrió: "Lo lee, mientras estaba en el jardín de su casa, y va directamente a mostrárselo a Valentina’”, agregó.

Desde entonces, el vínculo entre ambas habría quedado marcado por la desconfianza, trasladando la tensión personal al set de grabación del exitoso reality de cocina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el coro de guaymallen llega al teatro independencia con un concierto aniversario

El Coro de Guaymallén llega al teatro Independencia con un concierto aniversario

Por Redacción Espectáculos
piano y voz: un concierto imperdible con katja steinhauser y el mendocino diego flores

Piano y voz: un concierto imperdible con Katja Steinhäuser y el mendocino Diego Flores

Por Redacción Espectáculos
La nueva serie de Netflix sobre el imperio de droga.

La serie neerlandesa sobre el ascenso de un imperio de la droga disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Juanita Tinelli mostró en redes sociales algunos rincones de su casa. 

Así es la casa en la que vive Juanita Tinelli: arte, vinoteca y una habitación secreta

Por Agustín Zamora