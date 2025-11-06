Piano y voz: un concierto imperdible con Katja Steinhäuser y el mendocino Diego Flores

Este viernes, el dúo se presentará en La Partichela. Formado en el 2018, ya ha recorrido distintos lugares de Europa con su propuesta de folclore argentino.

Este viernes 7 de noviembre, a las 21.30, La Partichela (Avenida San Martín 598, Las Heras) se convertirá en el punto de encuentro entre dos mundos sonoros. La pianista berlinesa Katja Steinhäuser y el cantante mendocino Diego Valentín Flores ofrecerán su espectáculo “Raíces ”, un viaje musical que explora el vasto repertorio folclórico argentino desde una mirada universal, íntima y sensible.

La propuesta, que llega con una entrada general de $12.000 disponible en Entradaweb.com.ar, invita al público a sumergirse en un recorrido emocional por los paisajes musicales del país.

Cómo será el concierto “Raíces” es, más que un concierto, una conversación entre culturas: el piano de Steinhäuser dialoga con la voz cálida y expresiva de Flores, reconocido también como cantor de tangos.

image El dúo se formó en Berlín en 2018, impulsado por la curiosidad y la admiración mutua entre ambos artistas. Desde entonces, han llevado su música por distintos escenarios de Alemania (Mölln, Föhr, Kiel, Amrum, Eltville, Braunschweig, Berlín y Hamburgo) y Suiza (Zúrich, Ginebra, Winterthur y St. Gallen), cosechando elogios.

Bajo la producción de Katja Steinhäuser, “Raíces” propone un retorno al origen, una búsqueda de identidad a través del sonido. En cada interpretación, el dúo revela una mirada personal sobre la tierra, el paisaje y la gente, con una interpretación que conmueve las fibras más profundas.