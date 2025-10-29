Este jueves en el teatro Independencia: u concierto para la educación y la inclusión

El Teatro Independencia celebra su centenario con un ciclo dedicado al talento joven y a la educación musical de Mendoza. Este jueves 30 de octubre, a las 19, presentarán un show la Orquesta Alas de Agrelo junto con la Orquesta Inclusiva Kumelén .

Esto se da en el marco del Ciclo de Conciertos de Orquestas Infantiles y Juveniles , que viene ofreciendo presentaciones desde agosto hasta fines de este mes. La propuesta busca poner en valor el trabajo artístico, musical y educativo que realizan las orquestas infantiles de la provincia, al tiempo que invita a generar nuevos públicos que disfruten de la música en vivo en la sala mayor de los mendocinos.

El ciclo está conformado por una serie de conciertos protagonizados por formaciones sinfónicas y bandas de vientos integradas por niños, niñas y jóvenes de distintas instituciones educativas de Mendoza. Cada presentación ofrece una experiencia musical única, donde la pasión, el aprendizaje y la cooperación se encuentran sobre el escenario.

Este espectáculo será el último de este ciclo, en el que participarán la Orquesta Municipal Infantil Juvenil Alas de Agrelo , dependiente de la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Orquesta Inclusiva Kumelén , perteneciente a la Asociación Kumelén de Godoy Cruz. Es un espectáculo apto para todo público y, si bien su entrada es gratuita, para acceder al show se deben adquirir los tickets a través de Entradaweb.com.ar.

Fundada en 2011, la Orquesta “Alas de Agrelo” forma parte de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Bajo la dirección del Profesor Sebastián Corvalán, reúne a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 21 años provenientes de diversos barrios de la zona.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha participado en numerosos eventos y presentaciones, llevando su música a distintos escenarios de la provincia. Más allá de su rol artístico, la orquesta representa un espacio de formación integral, donde la música se convierte en herramienta para promover valores como la cooperación, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo, fortaleciendo el desarrollo personal y social de sus integrantes.

Orquesta Inclusiva Kumelén

La Orquesta Infanto Juvenil Kumelén nació en 2012 en el Centro Educativo y Recreativo “Los Arcángeles” (CAE 312), bajo la órbita del actual CEPI y de la Asociación Kumelén, que promueve espacios educativos, artísticos y recreativos para niños, niñas y jóvenes de Godoy Cruz.

La institución busca acompañar a las familias desde una propuesta integral que fomente la inclusión, la participación y el desarrollo de cada niño, teniendo en cuenta su contexto y potencial.

La Orquesta Inclusiva Kumelén está integrada por 27 alumnos que interpretan distintos instrumentos —teclados, melódicas, violonchelos, violines, violas, guitarras y percusión— y ha participado en diversos escenarios y actividades: Teatro Plaza de Godoy Cruz, Teatro Independencia, Espacio Cultural Julio Le Parc, Encuentros Motivacionales 2022 y 2024, actos patrios departamentales y el Cierre de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz (2024), entre otros.