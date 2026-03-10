"La niña gallo", obra de teatro inspirada en la desaparición de Johana Chacón, vuelve a las tablas mendocinas

La pieza se inspira en el caso que conmocionó al país y se podrá ver este viernes en el teatro Quintanilla.

Este viernes 13 de marzo, a las 21.30, el escenario del Teatro Municipal Julio Quintanilla recibirá una obra que busca interpelar al público desde una historia tan cruda como imposible de olvidar. Se trata de “La niña Gallo”, una puesta que aborda la violencia familiar, la explotación infantil y la desaparición de niñas, inspirada en casos reales que marcaron a la sociedad argentina, y en particular la mendocina. Las entradas tienen un valor general de $12.000 y están disponibles en Entradaweb.com.ar.

La obra narra la historia de una niña que pasa parte de su infancia viviendo en un galliner. Durante esos primeros años queda al cuidado de su abuela, quien intenta protegerla de un entorno violento. La figura de la abuela funciona como un refugio afectivo frente a una realidad marcada por el miedo y la vulnerabilidad. Sin embargo, ese frágil equilibrio se rompe cuando la mujer muere. A partir de ese momento, la vida de la protagonista toma un giro aún más oscuro.

image Tras quedar sin protección, la niña termina atrapada en una red de explotación laboral infantil y trata de personas. En ese contexto de violencia estructural, la obra explora el modo en que estas redes operan y las consecuencias que dejan en quienes logran sobrevivir.