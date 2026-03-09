Rodrigo Casavalle presenta el desopilante “Especial de Súperman en Navidad” en Mendoza , un espectáculo que combina humor, Vendimia y espíritu festivo en el escenario del Teatro Selectro . La función será el domingo 20 de marzo a las 20.00 , y promete una noche llena de risas y sorpresas.

Al son de Jingle Bells —muy mal tocado por Súperman— llega El Especial de Súperman en Navidad , una propuesta que, aunque se realiza fuera de la fecha tradicional, recupera el espíritu navideño en una edición especial que no sólo celebra las fiestas, sino que también rinde homenaje a la Vendimia mendocina .

Gerardo Muñeco , el excéntrico, reconocido y ocasionalmente prófugo caza talentos, tuvo la gloriosa —y un poco descabellada— idea de rendir homenaje a nuestro querido superhéroe cuyano con un espectáculo navideño que promete risas, sorpresas y algún que otro regalo de dudosa calidad .

El show contará con un monólogo doble :

por un lado, Gerardo Muñeco desplegará su verbo desbordante y humor excéntrico , mientras que Súperman compartirá en primera persona las anécdotas más absurdas y entrañables de sus navidades .

El resultado será un encuentro escénico tan inesperado como divertido, donde la extravagancia del conductor se cruza con la inocente heroicidad del superhéroe.

La Navidad según Súperman

La Navidad: una coreografía descoordinada de tíos con copas de sidra, un vals entre el amor y la indigesta ensalada rusa, una guerra fría por quién se sienta al lado del ventilador, una paz mundial firmada con vitel toné y arrepentimiento.

Es el festival internacional del villancico mal entonado, la gala anual de los reencuentros incómodos, el show del perdón momentáneo patrocinado por el tibio champán.

Es la época en que los adultos fingen creer y los niños fingen no saber, mientras todos sonríen como si la cuenta de enero no existiera.

En resumen, la Navidad es un pequeño milagro:

un instante donde el caos huele a pino plástico, suena a Noche de Paz en Do menor y se siente —aunque sea por un rato— como si todo fuera un poco más luminoso.

Y Súperman lo sabe. Súperman ama la Navidad.

Un superhéroe que puede volar —tal como mostró en su primera pieza humorística Monólogos Heroicos — pero que jamás ha podido escapar de las anécdotas más absurdas de la humanidad.

En este espectáculo, Súperman compartirá sus recuerdos navideños:

algunos maravillosos… y otros no tanto.

Entre anécdotas de sus superamigos, videos de invitados, regalos baratos, guirnaldas dudosas y un polémico Ananá Fizz, el superhéroe desplegará sobre el escenario un universo navideño tan extraordinario como absurdo.

¿Vendrá el mismísimo Papá Noel?

¿Habrá músicos internacionales invitados?

¿Habrá un despliegue coreográfico con más de 3000 bailarines uniformados?

Eso está por verse.

Desde ya, probablemente las dos últimas no.

Pero sí habrá muchas sorpresas que el público descubrirá en el Teatro Selectro.

Gerardo Muñeco: conductor, acusado… y protagonista

Gerardo Muñeco, conductor indiscutido y hombre de mil micrófonos, será el encargado de presentar El Especial de Súperman.

Pero fiel a su estilo inconfundible, no podrá evitar aprovechar la ocasión para algo más: convertir el escenario en su propio tribunal del alma.

Entre luces, aplausos y papeles judiciales aún tibios, el gran Gerardo intentará limpiar su nombre, reivindicar su figura y explicar —con lágrimas de glicerina y ritmo de varieté— esos pequeños “malentendidos” que, según él, los medios exageraron y la justicia no comprendió del todo.

Será su noche redentora, su alegato artístico, su absolución con orquesta.

Rodrigo Casavalle, el creador del fenómeno “Monólogos Heroicos”

El espectáculo está escrito, dirigido y protagonizado por Rodrigo Casavalle.

El actor necochense lleva más de 20 años dedicado a la actuación y considera a la comedia como una parte fundamental de la vida.

Su carrera le permitió formarse profesionalmente en teatro, cine, publicidad y televisión, no sólo como actor, sino también como guionista y director.

Es ampliamente reconocido por el éxito de Monólogos Heroicos, un unipersonal de humor en el que interpreta a los superhéroes más conocidos desde una perspectiva ficcional y humorística, combinando teatro y stand up.

La obra lleva más de 10 años en cartel y recorrió numerosas ciudades de Argentina como Bariloche, Necochea, Mar del Plata, La Pampa, San Juan, Mendoza, Paraná, Salta, Jujuy, Ushuaia, Buenos Aires y La Plata, además de presentarse en Chile, España y Uruguay.

En 2025, Casavalle recibió el Premio Carlos al Mejor Unipersonal, distinción obtenida en Villa Carlos Paz (Córdoba).

También participó como actor en reconocidas producciones televisivas y cinematográficas, entre ellas la serie División Palermo (temporada 2) disponible actualmente en Netflix.

Su trayectoria teatral incluye además obras como El show del mago Roque (2020), Y como si esto fuera poco (2016–2020) y Pequeños círculos (2017–2018).

En cine trabajó en el largometraje Los ojos llorosos, y en publicidad protagonizó campañas para YPF, Supercanal y Neuquén Turismo, entre otras marcas.

Ficha técnica

Obra: Especial de Súperman en Navidad

Fecha: Domingo 20 de marzo

Hora: 20.00

Lugar: Teatro Selectro

Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-superman-en-navidad-10d4p/

Actúa y dirige: Rodrigo Casavalle

Producción: Universo Silvia