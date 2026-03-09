Los problemas que enfrenta la vitivinicultura, según el punto de vista de enólogos de Mendoza

Esta época de vendimia , no encuentra al sector vitivinícola en su mejor momento , algo preocupante por la gran cantidad de familias que forman la cadena de cosecha, elaboración y comercialización. Mendoza concentra más del 80% de la producción del país, y en estos momentos los ojos están puestos en los números que se verán al finalizar la cosecha. Por otro lado, la caída del consumo, la rentabilidad en relación a la suba de costos y la dificultad de trasladarlo al precio final, son parte de los problemas estructurales que hoy atraviesa el sector.

El pronóstico de cosecha del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) confirmó que la producción de uva en Mendoza será menor a la del año pasado . La estimación oficial marca una baja del 9% respecto de 2025, en un mercado del vino que sigue mostrando señales de debilidad. Ante este panorama, consultamos a distintos referentes sobre la estimación de cosecha, la baja del consumo y las perspectivas a futuro.

“Hemos tenido zonas con buena sanidad y equilibrio, y otras más desafiadas por cuestiones climáticas puntuales. En general, veo uvas con muy buena expresión aromática, acideces naturales firmes y una madurez que, trabajada con precisión, puede dar vinos de mucha identidad", señaló el enólogo al decir que la cosecha viene marcada por una gran heterogeneidad. .

"Es un año donde el manejo fino del viñedo fue determinante. No es una cosecha para la improvisación, sino para quienes estuvieron atentos al detalle. Cuando eso ocurre, aparecen vinos que hablan con claridad del lugar. Y para mí, lo más importante siempre es eso: que el vino traduzca el sitio".

Ante la caída del consumo y los problemas del sector, Vigil expresó que la vitivinicultura argentina ya venía mostrando señales de alerta estructurales. “La caída del consumo interno es un dato objetivo, y también hay una competencia internacional cada vez más intensa. Pero en los momentos de tensión es donde se redefinen los caminos. Creo que el futuro está en profundizar la identidad, no en diluirla. En apostar por el valor y no por el volumen indiferenciado. El consumidor global busca autenticidad, origen, historias reales. Argentina tiene una diversidad de lugares extraordinaria y todavía hay muchísimo por contar. También debemos entender que el vino hoy compite con muchas otras categorías de bebida y de ocio. Eso nos obliga a ser más precisos en el posicionamiento, en la comunicación y en la construcción de marca.

Soy optimista a largo plazo. El vino argentino tiene prestigio, talento técnico y lugares únicos. Si seguimos trabajando con consistencia, invirtiendo en calidad, en enogastronomía y en turismo, el sector puede fortalecerse. Los desafíos existen, pero también la oportunidad de evolucionar. Entre las razones del bajo consumo de vino, opinó que son múltiples y se combinan.

En Argentina: Pérdida de poder adquisitivo real, reacomodamiento de precios relativos, competencia fuerte con otras bebidas más económicas o de consumo inmediato y el cambio en las ocasiones de consumo, menos reuniones extensas en el hogar.

En el plano internacional se ve una caída del consumo en mercados tradicionales.Hay una saturación de oferta en algunos países y los cambios demográficos en los principales países consumidores.

“Hay un tercer punto clave: el cambio cultural. Las nuevas generaciones no heredan el vino automáticamente como parte de la mesa diaria. Hay que volver a enamorarlas. Eso implica comunicar distinto, generar experiencias, conectar desde la autenticidad y no desde la tradición impuesta”, finalizó el prestigioso profesional.

Ariel Angelini, enólogo Casa Petrini, Valle de Uco

“Estamos en una etapa inicial recibiendo las primeras variedades blancas con parámetros de calidad y frescura muy buenos. Si bien, venimos de una primavera cálida, transitamos un enero con temperatura media máxima inferior al 2025, debido a los pulsos de aire frío que ingresaron casi todas las semanas del respectivo mes. Esto generó que afrontemos una cosecha más modulada en el tiempo. Por supuesto, estas condiciones también impactan en las variedades tintas que evolucionan favorablemente respecto a su madurez y tipicidad. Por ende, llenos de expectativas, de parte de todo el equipo de Casa Petrini, para recibir esta nueva vendimia.

Aiel Angelini. Casa Petrini Ariel Angelini, de Casa Petrini

En cuanto a los problemas de consumo del sector, el profesional opino que fueron transitando un proceso de asimilación/acción respecto a la situación mundial que afronta el mundo del vino. “Esto, no solo, nos llevó a aplicar la mayor eficiencia posible en cada uno de los procesos, sino también, tomar medidas en lo inmediato para llegar al consumidor a otra escala. En tal sentido, estamos trabajando en un nuevo lanzamiento, “TUTI TUTI Malbec”, con una imagen muy llamativa y renovada para incorporarse al portfolio de Casa Petrini. Formamos y nos sentimos parte de este maravilloso mundo, y, a pesar de todos los pormenores, seguiremos apostando y contribuyendo al desarrollo de la vitivinicultura”.

Federico Vargas, enólogo de Bodegas Tierras Altas, Luján de Cuyo

El profesional estimó que la cosecha en Vistalba se está viendo de una muy buena calidad ya que las condiciones climáticas hasta el momento han sido muy favorables. En cuanto a cantidad estimamos un aumento moderado con respecto al año pasado que se confirmará o no con el avance de la cosecha ya que recién empezamos en tintas.

En cuanto a la expectativas del año en términos generales creemos que va a profundizarse la tendencia a la concentración de la industria y cada vez va a ser más difícil competir, en el mercado tradicional, los proyectos chicos con los grandes.

federico Vargas, Tierras altas Federico Vargas, de Bodega Tierras Altas.

Por ende nuestra perspectiva es seguir con la producción de excelentes vinos apuntados a nichos de mercado, cada vez más enfocados en la venta directa, apoyándonos en el enoturismo, gastronomía, servicios de bodega, eventos y comercio online.

Además se refirió al bajo consumo de vino. “Creo que hay un cambio en el hábito de consumo que se debe a múltiples factores. Hay una tendencia a consumir menos alcohol, ya sea por salud, por cultura fitness o estética, por conciencia vial o por controles más estrictos, por la gran oferta de bebidas en el mercado, por temas económicos, etc. Todo se va sumando y hace que el consumo siga cayendo.

Joaquín Martín, enólogo de Bodega Sophenia, Tupungato:

La cosecha en Gualtallary viene siendo muy buena, la calidad de las uvas que estamos cosechando es excepcional y por encima de lo pronosticado, hemos tenido una primavera y verano fresco lo que nos permite llegar a la madurez lentamente, lograremos cosechar sin prisa y tener excelentes niveles de acidez. En Finca Sophenia los vinos de la cosecha 2026 estarán marcados por la frescura e influencia del clima de montaña que es nuestra identidad.

Joaquin Martin. Stophenia Joaquín Martín, de Bodega Stophenia.

En relacional futuro el sector, Martín consideró que las perspectivas mejorarán a partir del segundo semestre. En nuestro caso seguiremos trabajando en equipo para comunicar el vino argentino en el mundo y la marca Finca Sophenia, continuará con la eficiencia en costos de producción y no dejar de ofrecer al consumidor la mejor relación precio-calidad en el vino que busque para cada uno de los momentos que deseen.

Ante la situación actual del sector, señaló que que las nuevas generaciones no están interesados en que el vino sea parte de la dieta diaria como alimento que es. Es necesario recuperar la tradición de la copa de vino en el almuerzo o la cena, en estos momentos los consumidores tienen diversidad de varietales, zonas y precios, el vino argentino en todos sus precios es de excelente calidad, es una pena que no se disfrute de ello.

Mauro Nosenzo, enólogo de Bodega Algodon Wine Estates, San Rafael

En San Rafael tenemos una buena cosecha, excelente calidad de las distintas variedades, con una disminución aproximada de un 20%. Hemos tenido un verano con algunos días de lluvia pero seguido de días de mucho calor. Eso hace que la humedad desaparezca y los viñedos sigan con el envero para tener una excelente maduración.

Nosenzo, Bodega Algodon Mauro Nosenzo, de Bodega Algodón Wine Estate.

La caída del consumo afecta al productor y al bodeguero, se deberá trabajar mucho en los costos para tener vinos que se puedan adquirir y no reemplazarlos por otras bebida. Hoy el poder adquisitivo también cumple un rol importante en la baja del consumo. Pienso que estamos en un momento de crisis en la vitivinicultura y será difícil revertirla. Ha habido una disminución en las exportaciones y el mercado interno se ha visto muy afectado con la cantidad de bebidas que se presentan con baja graduación alcohólica. Las bodegas están con stock importante de vinos y tenemos una cosecha nueva por delante. Esperemos que se revierta esta situación.

Ana Paula Bartolucci, Chef de Cave de Chandon (jefa de Enología)

La vendimia 2026 se perfila como una añada de gran definición técnica y frescura estructural. Este año en Chandon comenzamos apenas un día antes que el ciclo anterior, con una madurez inicial pausada que luego aceleró su ritmo hacia la mitad de la cosecha. Completamos el procesamiento de nuestras bases en un total de cinco semanas. Para lograrlo, fue fundamental contar con nuestro centro de prensado, que es uno de los más innovadores de Latinoamérica, que un año más nos permitió ingresar la uva en su punto exacto de equilibrio.

Ana Paula Bartolucci chandon Ana Paula Bartolucci, Bodega Chandon.

Desde el punto de vista enológico, con la vendimia ya en su etapa final, tengo una visión holística de la añada. Estamos ante vinos con una persistencia y personalidad admirables. Tienen esa frescura vibrante,ideal para la elaboración de nuestros vinos base, que solemos extrañar en los años de calor extremo, resultado del récord histórico de lluvias de enero y febrero en algunas zonas de Mendoza. Las variedades blancas muestran una expresión aromática muy nítida; los Pinot Noir son exponentes magníficos de fruta y estructura, mientras que las otras variedades tintas presentan un color más profundo, siempre acompañadas de notas de fruta roja muy marcadas. El Pinot noir es sin duda el protagonista del año

Tenemos proyectos de exportación, que nos permiten sostener la producción. Las perspectivas a futuro son mantener esto y apoyarnos sobre las innovaciones que son el foco de los mercados internacionales, nuevas opciones para más paladares.

Matías Morcos, enólogo de Bodega Morcos

“La cosecha viene bien, pensábamos que venia más lenta pero en los últimos dÍas frescos avanzaron la maduración. Tenemos uva madura Malbec desde el Este de Mendoza hasta San Carlos, es decir tenemos viñedos en todos lados. Venimos con un calendario tempranero desde 2020. La cosecha viene bien cualitativamente, hemos tenido bastante sanidad a pesar de las lluvias. El desafío es cómo gestionar esas uvas de acá en adelante. Estamos contentos son uvas con frescura, acidez, maduras.

matias Morcos, Bodega Morcos Matías Morcos, de Bodega Morcos.

La vendimia nos tiene un poco triste sobre todo por los productores con quien trabajamos, con pésimos en precio, y en cuanto a las expectativas somos optimistas porque no nos queda opción. Creemos que el año no viene tan malo como parece. Hay un desafío global con el tema de las bebidas alcohólicas que están cambiando el comportamiento de los consumidores. Lo que tenemos que hacer es aggiornarnos.

Nosotros estamos apostando el doble por la parte de agregado de valor, de mejorar calidad, la manera de entender al consumidor cada vez más. Creemos que en esta realidad va hacer difícil ser solo un productor de uvas o de vinos. Por eso cada vez será más importante comunicarse, transmitir la historia de la familia, las variedades ancestrales para agregar valor. Vamos a trabajar más fuerte y la cosecha viene bien.