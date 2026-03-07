San Juan busca ampliar la cuota de mosto y fortalecer la diversificación de la uva

San Juan reafirma su estrategia de diversificación dentro de la actividad vitícola, con un esquema productivo que combina vino, pasas y jugo concentrado de uva. Así lo señaló el secretario de Agricultura , Ganadería y Agroindustria provincial, Miguel Moreno, durante su participación en el almuerzo con los pequeños productores vitivinícolas organizado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el INTA.

El funcionario destacó la importancia de estos espacios para el intercambio entre productores, técnicos y autoridades, especialmente en un contexto que considera complejo para la actividad. Según explicó, "la vitivinicultura continúa siendo uno de los pilares productivos de la provincia, por lo que el acompañamiento al sector resulta clave".

Moreno remarcó que el gobierno sanjuanino mantiene un trabajo directo con los productores, en un escenario "marcado por dificultades económicas y cambios en los mercados". En ese sentido, valoró la capacidad de resiliencia que, según señaló, caracteriza tanto a los productores sanjuaninos como a los mendocinos.

El funcionario también hizo referencia a una iniciativa que se desarrolla junto con el gobierno de Mendoza y el sector privado: "la elaboración de una ley vinculada a los jugos naturales. Un proyecto que se trabaja de manera conjunta con la Coviar con el objetivo de fortalecer la producción y la comercialización del jugo de uva concentrado (mosto)".

Miguel Moreno explicó que "en San Juan hace tiempo se dejó de hablar exclusivamente de vitivinicultura para referirse al sector como viticultura, en alusión a la diversidad de productos que se obtienen a partir de la uva".

La estructura productiva en esa provincia se organiza bajo un esquema que el funcionario definió como una “ley de tercios”. Según ese modelo, aproximadamente un tercio de la producción anual de uva se destina a vino, otro tercio a pasas y el restante a jugo de uva concentrado.

Este esquema, explicó, se fue consolidando con el paso de los años y "continúa profundizándose a partir de nuevas inversiones y proyectos productivos".

Además de la diversificación, Moreno señaló que San Juan cuenta con regiones que "se destacan por la calidad de sus vinos". Entre ellas mencionó zonas como Pedernal e Iglesia, además de otros valles que comenzaron a desarrollarse en los últimos años.

También destacó las características productivas del Valle de Tulum, una de las principales áreas vitícolas de la vecina provincia.

Uvas de mesa y alimentos

El titular de Agricultura subrayó que la viticultura sanjuanina "tiene la capacidad de generar altos niveles de producción por hectárea, lo que permite orientar parte de su producción hacia alimentos que tienen una demanda creciente a nivel global".

En ese marco mencionó la uva de mesa, un segmento en el que San Juan fue históricamente pionera en el país. Aunque reconoció que la producción disminuyó en los últimos años, afirmó que "sigue teniendo un papel relevante en el sector".

También destacó el crecimiento de la producción de pasas, una actividad que, según indicó, "ha superado expectativas y muestra perspectivas de expansión sostenida".

El mosto como eje estratégico

Dentro de esa estrategia de diversificación de la producción, "el jugo de uva concentrado —conocido como mosto— ocupa un lugar central para la provincia".

Moreno señaló que San Juan cuenta con infraestructura y empresas preparadas para ampliar la producción si se expanden los mercados internacionales. Actualmente, explicó, varias "empresas trabajan en la consolidación de cadenas productivas vinculadas al mosto, incluyendo proyectos orientados a nichos específicos, como la elaboración de jugo concentrado orgánico".

Algunas de esas iniciativas llevan más de una década de desarrollo, con vínculos comerciales que incluyen proveedores, productores y clientes internacionales. Según el funcionario, "un aumento de la demanda permitiría fortalecer el negocio del mosto y darle mayor estabilidad a los precios del sector", diferenciándolo de las fluctuaciones que suele registrar el mercado del vino.

Apertura de mercados

En este contexto, Moreno destacó el trabajo conjunto que realizan los gobiernos de San Juan y Mendoza para ampliar los mercados del jugo de uva concentrado. Entre las iniciativas mencionó "la búsqueda de mayores oportunidades comerciales con Estados Unidos, uno de los principales destinos internacionales para el producto".

Además, remarcó la importancia de avanzar "en negociaciones con Brasil para permitir la exportación de jugo de uva en envases superiores a los cinco litros". Actualmente, explicó, esa limitación impide que el producto ingrese con mayor volumen al mercado brasileño.

Según el funcionario, la apertura de ese canal comercial podría representar un crecimiento significativo para las exportaciones del sector. En ese marco, sostuvo que "el fortalecimiento de los mercados internacionales resulta fundamental para consolidar la actividad y generar previsibilidad para los productores".

Por último, Miguel Moreno consideró que la viticultura sanjuanina cuenta con herramientas productivas, experiencia empresarial y capacidad tecnológica para seguir creciendo. Y que "el desafío pasa ahora por ampliar las oportunidades comerciales que permitan aprovechar ese potencial productivo".