San Juan: clausuran varias fiestas por el UPD y una adolescente terminó internada en estado de ebriedad

La Policía de San Juan realizó durante la madrugada distintos operativos vinculados a los festejos del Último Primer Día ( UPD ) , una tradición de estudiantes secundarios que celebran el inicio de su último año escolar. Las intervenciones derivaron en clausuras de fiestas, secuestro de alcohol y actuaciones contravencionales .

Durante los procedimientos también se registró el traslado de una adolescente de 17 años al hospital en aparente estado de ebriedad .

Uno de los operativos se realizó alrededor de las 2en Pocito , cuando efectivos de la Comisaría 7ª intervinieron en una vivienda ubicada sobre Ruta 40 antes de calle 15 . En el lugar se desarrollaba una reunión con aproximadamente 70 menores y algunos mayores de edad , donde se constató consumo de bebidas alcohólicas .

Ante esta situación, y por disposición judicial, se ordenó la clausura del domicilio y el secuestro del alcohol presente en el lugar . Durante el procedimiento, una adolescente de 17 años fue trasladada al Hospital de Pocito en aparente estado de ebriedad.

Otros operativos en distintos departamentos

Las intervenciones también se extendieron a Caucete, Rivadavia y San Martín. En Caucete, en el Loteo Enfermera Medina, la policía clausuró una fiesta donde había cerca de 50 menores y 30 mayores.

En Rivadavia, personal de la Comisaría 13ª detectó a 23 adolescentes que celebraban el UPD en la intersección de avenida Libertador y Santo Domingo. Mientras tanto, en San Martín fueron suspendidas dos fiestas realizadas en fincas colindantes, donde se registró la presencia de unos 50 menores.

Clausuras en el Médano de Oro

En otro procedimiento realizado durante la madrugada del miércoles, la policía intervino en la zona del Médano de Oro, donde detectó cuatro reuniones masivas sin habilitación. De acuerdo con la información oficial, entre los distintos predios se estimó la presencia de entre 600 y 700 jóvenes.

Las autoridades dispusieron la clausura de los eventos debido a que los lugares no contaban con las habilitaciones correspondientes para realizar este tipo de festejos. Como consecuencia, se inició un expediente contravencional que será remitido al Juzgado de Faltas.