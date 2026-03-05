5 de marzo de 2026 - 21:51

Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y causó la muerte de un hombre

El menor de edad conducía un auto y provocó un choque frontal con una camioneta. En el lugar falleció un hombre de 52 años y varias personas resultaron heridas.

Un menor de edad ocasionó una tragedia donde falleció un hombre de 52 años.

Un menor de edad ocasionó una tragedia donde falleció un hombre de 52 años.

Foto:

Infobae
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un adolescente de 14 años ocasionó una tragedia mientras circulaba por la Ruta Provincial 30, en la localidad porteña de Chivilcoy. Alrededor de las 11:20 el joven, que conducía una camioneta Volkswagen Gol Trend acompañado de otros dos menores de edad, perdió el dominio del vehículo, cruzó de carril y chocó de frente con un auto Volkswagen Amarok.

Leé además

impactante choque en maipu: dos autos destruidos, un conductor atrapado y un frenetico operativo

Impactante choque en Maipú: dos autos destruidos, un conductor atrapado y un frenético operativo

Por Redacción Policiales
Choque entre camiones enRuta 7 provocó corte total de circulación en Santa Rosa.

Choque entre camiones en Ruta 7 provocó corte total de circulación en Santa Rosa

Por Enrique Pfaab

El conductor del auto, identificado como Rodolfo Marcelo López, falleció en el acto por el impacto, mientras que su acompañante, Eliana Orellano de 38 años, permanece hospitalizada con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y una lesión en la rodilla.

Accidente en Chivilcoy
Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y ocasionó la muerte de un hombre

Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y ocasionó la muerte de un hombre

Tras el hecho, el tránsito estuvo cerrado durante varias horas, mientras que la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para determinar las causas del siniestro. En el lugar también trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y ambulancias del SAME, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes.

El adolescente habría conducido el auto sin autorización de sus padres

El joven de 14 años sería señalado como el causante del incidente, de modo que, tanto él como su familia estarían en la mira de las autoridades. Actualmente, el menor de edad se encuentra internado en cuidados intensivos tras presentar politraumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en un brazo.

Según informó el pedio La Razón de Chivilcoy, en el auto también iban otros dos adolescentes, una joven de 16 años que permanece estable en terapia intensiva y un menor de 14 años, que presenta politraumatismos leves y escoriaciones múltiples.

Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo que manejaba el menor de edad pertenecía a su familia y lo habría utilizado por sus propios medios, sin autorización de sus padres. Actualmente, por este tipo de casos la responsabilidad penal recae en los tutores legales del menor de edad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tragico accidente en milan: un tranvia se descarrilo y causo al menos 2 muertes y decenas de heridos

Trágico accidente en Milán: un tranvía se descarriló y causó al menos 2 muertes y decenas de heridos

Por Redacción Mundo
Atropelló a uno de los sospechosos de robarle y lo mató. La persecución se extendió hasta la intersección de calles Río Diamante y Los Horcones. 

Persiguió y atropelló al presunto ladrón que acababa de robar en su casa y lo mató

Por Redacción Policiales
De acuerdo con las primeras evaluaciones, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

Salió a caminar y la encontraron muerta en un cerro: qué le pasó a la mujer de 69 años hallada sin vida

Por Redacción Policiales
Accidente con muerte en San Rafael.

Tragedia en San Rafael: caminaba por la Ruta 200, fue embestido por un auto y murió en el lugar

Por Redacción Policiales