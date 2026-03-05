Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y causó la muerte de un hombre

El menor de edad conducía un auto y provocó un choque frontal con una camioneta. En el lugar falleció un hombre de 52 años y varias personas resultaron heridas.

Un menor de edad ocasionó una tragedia donde falleció un hombre de 52 años.

Un adolescente de 14 años ocasionó una tragedia mientras circulaba por la Ruta Provincial 30, en la localidad porteña de Chivilcoy. Alrededor de las 11:20 el joven, que conducía una camioneta Volkswagen Gol Trend acompañado de otros dos menores de edad, perdió el dominio del vehículo, cruzó de carril y chocó de frente con un auto Volkswagen Amarok.

El conductor del auto, identificado como Rodolfo Marcelo López, falleció en el acto por el impacto, mientras que su acompañante, Eliana Orellano de 38 años, permanece hospitalizada con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y una lesión en la rodilla.

Accidente en Chivilcoy Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y ocasionó la muerte de un hombre Infobae Tras el hecho, el tránsito estuvo cerrado durante varias horas, mientras que la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para determinar las causas del siniestro. En el lugar también trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y ambulancias del SAME, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial Mercedes.

El adolescente habría conducido el auto sin autorización de sus padres El joven de 14 años sería señalado como el causante del incidente, de modo que, tanto él como su familia estarían en la mira de las autoridades. Actualmente, el menor de edad se encuentra internado en cuidados intensivos tras presentar politraumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en un brazo.

Según informó el pedio La Razón de Chivilcoy, en el auto también iban otros dos adolescentes, una joven de 16 años que permanece estable en terapia intensiva y un menor de 14 años, que presenta politraumatismos leves y escoriaciones múltiples.