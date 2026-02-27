Trágico accidente en Milán: un tranvía se descarriló y causó al menos 2 muertes y decenas de heridos

Este viernes por la tarde, un terrible accidente ocurrió en Milán , Italia , cuando un tranvía se descarrilaró y chocó contra un edificio en el centro de la ciudad.

El siniestro ocurrió poco después de las 16:00 horas en viale Vittorio Veneto, en el cruce con via Lazzaretto, mientras el vehículo, de la línea 9, cubría la ruta desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

El tranvía se salió de los raíles, cruzó parte de la calzada e impactó contra un edificio . El accidente fue registrado en video por testigos y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales mostrando el momento del impacto.

Las primeras investigaciones, según medios italianos, apuntan a que tranvía circulaba con exceso de velocidad. El vehículo era un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes.

Hasta el momento se registraron dos muertes y casi 40 heridos. Seis de las víctimas están heridas de gravedad, según han informado las autoridades italianas. Las mismas fueron trasladadas al Hospital Niguarda con pronóstico reservado.

Las dos personas fallecidas son un pasajero del tranvía y un peatón en la calle. Según fuentes oficiales, ninguno de los demás heridos estaba en condición de riesgo vital.

A raíz del accidente se desplegó un gran operativo incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias para atender a los heridos.

La respuesta de autoridades de Milán

Beppe Sala, alcalde de Milán, ha señalado que el conductor del tranvía era "muy experto" y que llevaba sólo una hora de servicio cuando se ha producido el accidente. La investigación por el momento sugiere que el trabajador pudo haber sufrido una indisposición repentina cuando el tren descarriló.

Marcello Viola, fiscal jefe de Milán, se desplazó al lugar del hecho, donde ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. Además al examinar la escena describió que "El impacto ha sido devastador".

Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame por el "grave accidente" y su deseo "de todo corazón" de una pronta recuperación de los heridos.