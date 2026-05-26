Vio a un adolescente herido tras un accidente y lo golpeó: lo imputaron por tentativa de homicidio

Leonardo Marzzellino, el hombre acusado de golpear brutalmente a un adolescente de 15 años mientras era asistido tras un accidente de tránsito en Chascomús, fue indagado por la Justicia y continuará detenido mientras avanza la causa.

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Durante su declaración ante la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, el acusado aseguró que reaccionó de manera violenta porque creyó reconocer al joven como una persona que tiempo atrás habría intentado robarle. “ Lo reconocí como un chico que un día me quiso robar. Me indigné y le pegué ”, afirmó Marzzellino ante la fiscalía, según trascendió de fuentes judiciales.

La víctima fue identificada como Kevin Martínez , de 15 años. El joven viajaba como acompañante en una moto Honda XR150 conducida por otro adolescente cuando chocaron contra un Ford Ka manejado por una mujer de 25 años.

El hecho ocurrió el 12 de este mes en la intersección de Quintana y Jacarandá. De acuerdo con la investigación, ninguno de los dos adolescentes llevaba casco al momento del impacto .

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Leonardo Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de haber golpeado a Kevin Martínez cuando el joven de 15 años se encontraba indefenso en una camilla luego de un choque, fue detenido por el hecho ocurrido el pasado 12 de mayo cuando el adolescente murió por… pic.twitter.com/fC1XMq7eZu — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) May 23, 2026

Mientras Kevin era asistido por personal del SAME y efectivos policiales, Marzzellino se acercó y comenzó a golpearlo violentamente delante de varias personas. La secuencia quedó registrada en un video grabado por un testigo que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, la autopsia determinó que el adolescente falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el choque y no por los golpes posteriores.

El acusado seguirá detenido por tentativa de homicidio

A partir de la agresión, la fiscalía imputó a Marzzellino por tentativa de homicidio. Desde la investigación señalaron que el acusado continuará detenido mientras se desarrollan nuevas medidas judiciales.

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Kevin Martínez iba en una moto compañado por otro menor de 17, cuando fue atropellado por un comerciante, que lo agredió hasta matarlo. #viral #chascomus pic.twitter.com/Fe60ZjCvkN — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 18, 2026

Según el informe forense, Kevin sufrió fracturas múltiples en los huesos del cráneo, lesiones consideradas compatibles con el fuerte impacto provocado por el accidente vial. Fuentes judiciales explicaron además que el médico encargado de realizar la autopsia confirmó bajo declaración testimonial que la causa de muerte estuvo directamente vinculada al siniestro de tránsito.

La causa judicial también avanzará sobre la actuación de los efectivos policiales que estaban presentes cuando ocurrió la agresión. De acuerdo con fuentes del expediente, los agentes serán citados a declaración indagatoria e imputados por presunta omisión de los deberes de funcionario público al no intervenir para evitar el ataque contra el adolescente.

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Por otra parte, trascendió que la moto en la que viajaban los dos menores tenía pedido de secuestro por robo. Además, se supo que Marzzellino había sido condenado semanas atrás a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual, aunque permanecía en libertad debido a que la sentencia aún no estaba firme y había sido apelada ante el Tribunal de Casación bonaerense.