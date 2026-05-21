21 de mayo de 2026 - 23:50

Conmoción en Brasil: una adolescente se planchaba el pelo, recibió una descarga eléctrica y murió

La joven fue trasladada al hospital sin signos vitales. La escuela a la que asistía compartió un desgarrador comunicado.

Conmoción en Brasil: una adolescente se planchaba el pelo, recibió una descarga eléctrica y murió

Conmoción en Brasil: una adolescente se planchaba el pelo, recibió una descarga eléctrica y murió

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G1
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Una joven brasileña de 16 años falleció el pasado jueves 14 de mayo tras recibir una descarga eléctrica mientras se planchaba el pelo. El hecho ocurrió en la zona rural de Vereda, en la ciudad de Central.

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Según informaron medios locales, la adolescente Maria Catarina Souza Carvalho estaba en su habitación utilizando el dispositivo en su cabello, cuando sufrió una fuerte descarga eléctrica. Su madre, quien se encontraba en la casa, fue a la cocina a buscar agua cuando escuchó los gritos de su hija.

Al llegar a la habitación, encontró a la joven inconsciente y aseguró que todavía estaba recibiendo la descarga eléctrica. La mujer desenchufó rápidamente la plancha de pelo e intentó reanimar a su hija, pero no tuvo éxito.

Se planchaba el pelo, recibió una fuerte descarga eléctrica y sobrevivió por milagro
Se planchaba el pelo, recibió una fuerte descarga eléctrica y murió. | Imagen ilustrativa

Se planchaba el pelo, recibió una fuerte descarga eléctrica y murió. | Imagen ilustrativa

La joven fue trasladada al hospital municipal de la ciudad donde los médicos constataron que llegó sin signos vitales. Según informó la Policía Civil, la muerte fue caratulada como accidental. Maria Catarina fue velada el viernes 15 de mayo en la zona rural del municipio.

El desgarrador comunicado de la escuela

Según trascendió, la adolescente era estudiante de la Escuela Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado. Desde la institución compartieron un comunicado expresando su tristeza por la muerte de la joven.

"En este momento de dolor y tristeza, nos solidarizamos con su familia, amigos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su vida. María Catarina deja tras de sí recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para afrontar esta pérdida irreparable. Nuestro más sentido pésame", expresaron.

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