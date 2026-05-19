19 de mayo de 2026 - 21:35

Impactante video: una turista falleció tras ser aplastada por dos elefantes

El hecho ocurrió en un santuario de elefantes, cuando la mujer quedó en medio de una pelea entre los animales.

Impactante video: una turista falleció tras ser aplastada por dos elefantes

Impactante video: una turista falleció tras ser aplastada por dos elefantes

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Captura NDTV
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Este lunes, una turista falleció en el santuario de elefantes Dubare, en Karnataka, India, luego de ser aplastada por dos animales. La situación se originó mientras la mujer, originaria del estado indio Tamil Nadu, observaba a los elefantes en el río.

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En un video difundido por medios locales, se puede ver cómo la mujer quedó en medio de una pelea entre ambos animales, cuando uno de ellos tropezó y cayó en cima de la turista. A pesar de los intentos de un guardaparques de controlar al animal, el elefante mantuvo una de sus patas sobre la mujer, quien falleció debido al hecho.

Ante la situación, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente, Eshwar B Khandre, expresó su pesar por la muerte de la mujer y explicó que, si bien los elefantes en cautiverio están entrenados, no siempre se pueden prever sus acciones, por lo que es fundamental contar con estrictos protocolos de seguridad para los visitantes.

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El comunicado de la autoridades

Al respecto, el gobierno de Karnataka emitió un comunicado y ordenó protocolos más estrictos para los santuarios de elefantes. Las autoridades señalaron que los turistas sólo pueden observar a los elefantes desde una distancia mínima de 100 pies y tienen prohibido acercarse a ellos. Además, no pueden tomarles fotografías, tocarlos, alimentarlos ni observarlos desde los ríos donde se encuentran, tal como sucedió con la turista fallecida.

En las últimas horas, el medio NDTV informó que el elefante que aplastó a la mujer también falleció, tras sufrir heridas graves ocasionadas por la pelea con el otro ejemplar. Se trataba de Marthanda, un elefante macho de 35 años que se encontraba en el santuario desde 2023.

El ministro Khandre también expresó su tristeza por la muerte del animal y calificó el hecho como una "tragedia desafortunada e imprevista".

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