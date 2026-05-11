11 de mayo de 2026 - 18:29

Video: qué significa el festejo viral de Ángel Di María que le dedicó a sus hijas

Tras el gol de Ángel Di María en la victoria de Rosario Central frente a Independiente por 3-1, el volante celebró con un meme. Video.

Ángel Di María figura de Rosario Central y un festejo dedicado a sus hijas.&nbsp;

Ángel Di María figura de Rosario Central y un festejo dedicado a sus hijas. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Con el correr de los meses, la expresión empezó a utilizarse con distintos sentidos. En algunos casos, funciona como una manera de decir que algo estuvo “más o menos”, ni muy bueno ni muy malo, como si fuese una calificación de “seis o siete puntos”. Sin embargo, la viralidad terminó dándole un uso mucho más amplio y hoy suele aparecer simplemente como una frase humorística sin contexto específico.

Tras el encuentro, el jugador confesó: “Le mando un beso a mis dos hijas, las dos están con fiebre. La más chica me pidió que si hacía un gol lo festeje de esta manera, así que se lo pude dedicar a ellas”. Más tarde, publicó en una historia de Instagram que el festejo fue para Mía y Pía.

Video: el fenómeno de six-seven de Ángel Di María

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El fenómeno del "six-seven" incluso trascendió las redes sociales y llegó a videojuegos como Roblox o Fortnite, donde la tendencia fue adoptada masivamente por usuarios más jóvenes. En ese contexto, Di María se sumó al meme del momento.

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