22 de marzo de 2026 - 22:27

Ángel Di María, la gran atracción de la noche en el Bautista Gargantini

El campeón del mundo fue la gran atracción en Mendoza: ovación, gestos con la gente y un momento que quedó grabado más allá del partido. Fideo Di María un grande en el Bautista Gargantini

Cuando ingresó al campo de juego del Gargantini, Fideo Di María se llevó la primera ovación de la noche.&nbsp;

Cuando ingresó al campo de juego del Gargantini, Fideo Di María se llevó la primera ovación de la noche. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Era la gran atracción de la noche, y no era para menos. Con todo el carisma que lo identifica, se hizo notar desde el mismo momento en que pisó el campo de juego del Gargantini para realizar los trabajos precompetitivos junto al Canalla.

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La primera ovación de la noche

La ovación fue inmediata en una Catedral que todavía estaba lejos de colmarse. Aun así, Ángel Di María levantó su mano en respuesta al cálido recibimiento de los hinchas del Parque, en la previa del duelo entre Independiente Rivadavia y Rosario Central por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

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Ángel Di María la figura del Canalla en la Catedral del Parque.

Allí estaba el campeón del mundo. El mismo que hizo delirar a todo un país con sus goles en las finales de la Copa América y del Mundial de Qatar. Sí, un campeón del mundo pisando el césped del Gargantini.

La grandeza de Fideo

Con esos ojos y esa mirada de pibe de barrio, antes de retirarse hacia los vestuarios para prepararse de cara al compromiso frente a la Lepra mendocina, el Fideo se sacó la remera de entrenamiento y la arrojó hacia la platea del Parque.

Ni hablar de la emoción de quien se quedó con ese recuerdo único: una prenda que llegó desde las manos de un campeón del mundo. Un grande. Fideo Di María.

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&Aacute;ngel Di Mar&iacute;a una de las atracciones en el Bautista Gargantini.

Ángel Di María una de las atracciones en el Bautista Gargantini.

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