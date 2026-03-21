La mendocina Julieta Benedetti, nuevamente en el podio del ciclismo internacional

La Selección Argentina de ciclismo sumó nuevas medallas en el Campeonato Panamericano de Ruta que se disputa en Montería , esta vez de la mano de la ciclista mendocina Julieta Benedetti, quien conquistó la medalla de plata en Colombia .

Julieta Benedetti se consagró subcampeona panamericana en la prueba de ruta, tras una exigente carrera de 120,06 kilómetros. En el tramo final, la ciclista mendocina no pudo ante el sprint de la chilena Catalina Soto.

El podio lo completó la colombiana Diana Carolina Peñuela, en un cierre vibrante y condicionado por la lluvia que se hizo presente durante gran parte de la competencia.

El equipo argentino realizó un gran trabajo bajo las condiciones climáticas adversas, llevando a Benedetti a posicionarse como protagonista a lo largo de la carrera. Sin embargo, en los metros finales, varias caídas afectaron al pelotón nacional, aunque la mendocina logró mantenerse en competencia y subir al podio tras una destacada actuación.

Julieta Benedetti en el podio junto a la ganadora la chilena Catalina Soto. El tercer puesto fue para la colombiana Diana Peñuela.

Las sensaciones de la protagonista

Luego de la competencia, Benedetti expresó sus sensaciones, aún emocionada por el logro: "Estoy contenta porque trabajamos muy bien desde la largada y se terminó viendo en la línea. Con la lluvia hubo mucho nerviosismo y roce. Me quedé triste al final porque se cayeron varias de mis compañeras cuando venían en el pelotón, pero son cosas que pueden pasar. Hoy lo más importante fue la medalla”.

image Julieta Benedetti medalla de Plata en los Panamericanos de Colombia 2026. Gentileza.

Una trayectoria en crecimiento

La ciclista mendocina, que ya había obtenido importantes logros en Paraguay y fue distinguida con el Premio Olimpia de Plata como la mejor ciclista del país, siendo la primera mujer en recibirlo, también destacó su preparación y el manejo de las condiciones de carrera: “La lluvia hizo que no sintiera tanto el calor. Me mantuve hidratada y bien alimentada, algo clave porque a veces se descuida en estas condiciones. Me sentí muy bien y se lo agradecí a mis compañeras, que se entregaron por mí”.

Con apenas 21 años, Benedetti se consolida como una de las máximas referentes del ciclismo argentino y una de las grandes promesas del deporte nacional.

Orgullo y proyección internacional

“Después del oro de los Juegos del año pasado, eso me motivó mucho a seguir trabajando. Hace algunos años veía a Cata (Catalina Soto) y a Diana (Peñuela) como referentes, y hoy poder compartir podio con ellas es algo increíble. Esto recién empieza y tengo muchas ganas de seguir representando al país”, expresó.

La ciclista también destacó el trato recibido en Colombia: “No conocía el país y la calidez de la gente fue increíble. La organización fue excelente. Estoy muy agradecida por estas oportunidades”.

Finalmente, agradeció el apoyo del público argentino: “Sé que mucha gente me acompaña y sigue mi proceso. Estoy orgullosa de representar a Argentina y siempre voy a hacerlo de la mejor manera posible”.

Con esta nueva medalla en la categoría elite, Julieta Benedetti reafirma su crecimiento deportivo y confirma que atraviesa un presente que la posiciona entre las grandes referentes del ciclismo nacional.