21 de marzo de 2026 - 21:17

Hockey Césped: Los Tordos es el único líder luego de concluida la tercera fecha

Las orientadas por Franco Medici vencieron a Liceo por 2 a 1. Las Pajaritas tienen puntaje ideal en la competencia del hockey césped femenino

Hockey Césped. Cami Chávez y Guillermina Romano gritan uno de los goles del Peuma ante la T Azul.

Hockey Césped. Cami Chávez y Guillermina Romano gritan uno de los goles del Peuma ante la "T" Azul.

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Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La tercera fecha del torneo del Torneo Apertura de Hockey Césped, en su rama femenina, se disputó en forma integra. El líder absoluto es Los Tordos. La escolta es Maristas de San Rafael y Leonardo Murialdo marcha tercero.

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Hockey C&eacute;sped. "Pauli" Pelegrina lleva la bocha en el cotejo entre "Peuma" y Teq&uuml;e

Hockey Césped. "Pauli" Pelegrina lleva la bocha en el cotejo entre "Peuma" y Teqüe

¿Cómo salió todo?

En el lance adelantado del jueves que abrió la fecha, con goles de Rocío Rodríguez y Camila Chávez, Peumayén venció a Teqüé por 2 a 1.

En tanto, Leonardo Murialdo derrotó a Vistalba, por 2 a 1. Candela Uzair y Giuliana Castronovo anotaron para las de Amarillo. Para las chicas de Verde convirtió Giuliana Miceli.

En Dorrego, club Alemán recibió a Maristas de San Rafael. El partido terminó empatado sin goles. Las Albitas se llevaron el punto bonus porque ganaron en esta instancia de penales australianos por 3 a 0. Anotaron para las dirigidas por José Aguilera: "Lu" Gudiño, Sol Florindo y "Marti" Pereyra. Para destacar: otra vez la golera de las germanas, Emma Juárez atajó tres penales.

El San Juan RC ganó a Marista "A" por 2 a 1. Los goles de las chicas sanjuaninas fueron de Aldana Castro (minuto 10 del primer cuarto) y Emma Ramos de Penal. (minuto 8 del cuarto cuarto). El empate momentáneo para Marista nació del stick de Julii Palumbo (minuto 2 del ultimo cuarto).

Las chicas de Obras y UN Cuyo empataron 0 a 0 y el punto bonus fue para las Duendecitas universitarias, que en la ronda de penales estuvieron certeras (4 a 3). Para las orientadas por Ramiro Mancuso convirtieron: Lucia Vollmer, Martina Rinaldi, Michelle Astudillo, y Francesca Bianchi.

En la ciudad de San Juan, Las Patitas Universitarias vencieron a Liceo B por 2 a 0. Los goles fueron señalados por Josefina Otto y Pía Tadini.

CMR Andino y CPBM igualaron 1 a 1. Melina Espinosa anotó para las Azules y lo propio hizo Emilia Elías para la escuadra de Chacras de Coria.

En la ronda de penales australianos el punto bonus se lo llevaron las dirigidas por Lucas Ghilardi, porque dejaron el score de esta instancia 3 a 2 a su favor. Convirtieron para las Hojitas: "Cami" Peroni, "Fede" Roby y Carla Ferrero.

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Hockey C&eacute;sped. Elenco de la primera del club Peumay&eacute;n 2026 que venci&oacute; a Teq&uuml;e.

Hockey Césped. Elenco de la primera del club Peumayén 2026 que venció a Teqüe.

Los Tordos jugó tarde, pero es puntero

En el cierre de la fecha, Los Tordos venció a Liceo "A" 2 a 1. Los goles fueron de la figura del partido Amparo González y de Constanza Spitallieri. Marcó para las Clavitas, "Justi" Correa Llano.

Próxima fecha

La próxima fecha será la cuarta y estos serán los partidos: Leonardo Murialdo vs. Liceo B; Marista vs. UN San Juan; Peumayén vs. San Juan Rugby, CP. Banco Mendoza vs Teqüe; Maristas (SRF) vs. CMR Andino; UN Cuyo vs. Club Alemán; Los Tordos vs. Obras y Vistalba vs. Liceo "A".

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