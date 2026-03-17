Hockey Césped: El sorteo del mundial fue favorable para Argentina

Este año hay Mundial de Hockey Césped y la sede será Bélgica y Países Bajos durante esta jornada se realizó el sorteo y Las Leonas tienen rivales definidos para la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina es la cabeza de serie del Pool B. El torneo se disputará desde el 15 al 30 de agosto.

Alemania. El duelo más reciente es con Alemania. En diciembre de 2025 las chicas alemanas vinieron al país para asistir a la primera ventana de esta temporada de Pro League, arrojando un saldo de una victoria (1-0) y un empate (1-1), con el posterior punto bonus, para las albicelestes.

En Mundiales se cruzaron en varias ocasiones, en los últimos tres certámenes hubo duelos, pero casi siempre quedaron a favor de las latinoamericanas: en 2022 igualaron 2 a 2 en las semifinales y luego las superaron por 4 a 2 en penales , en 2018 fue victoria teutona por 3 a 2 en fase de grupos y en 2014 , también en los grupos, ganó Argentina por 3 a 0.

El último encuentro entre Las Leonas y Estados Unidos fue el partido que dictaminó la clasificación de Argentina: la final de la Copa Panamericana . En ese entonces, en Montevideo, las albicelestes superaron por 3 a 0 a las de las barras y las estrellas para adjudicarse el boleto dorado.

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Respecto a los duelos en Copas del Mundo hay varios antecedentes, en el más reciente se cruzaron en La Haya 2014 en dos oportunidades: primero en la fase de grupos donde igualaron 2 a 2 y luego, en el encuentro por el bronce, Argentinase quedó con la medalla tras imponerse por 2 a 1. Antes de ello, en el Mundial Madrid 2006, se midieron en su debut en la competición con saldo a favor de 2 a 1 del equipo dirigido -en su momento- por Gabriel Minadeo.

Pero si nos referimos al partido que marcaron la historia no podemos obviar el deDublin 1994, cuando en las semifinales Argentina borró a USA por 2 a 0 y así clasificó a su tercera final.

Las de Norteamérica clasificaron a la Copa del Mundo al ser subcampeonas de la Copa Panamericana 2025, porque Las Leonas al conseguir su boleto por Pro League 2024/2025 liberaron el cupo para el continente. Alemania logró su lugar por la edición 2024/25.

Escocia será el rival más accesible en los papeles. Las europeas se quedaron con el último cupo del premundial, venciendo a Italia en el bronce y a Uruguay en la fase previa, por lo que será la Cenicienta del certamen. Para retrotraernos al enfrentamiento previo, hay que viajar a Perth 14 años atrás.

En el Mundial 2002 se midieron en lo que fue victoria 5 a 0 de Las Leonas, que luego se coronaron campeonas del mundo por primera vez.