Centro Deportivo Rivadavia campeón del Torneo Regional

En la ciudad de San Rafael se disputó el torneo Regional C de Hockey Césped y el elenco de Centro Deportivo Rivadavia fue el campeón tras vencer a Jockey Club "B" de Córdoba por 3 a 2.

Cabe destacar que el gran favorito para llevarse la copa era el club Jockey de Córdoba, versión "B", pero jugando un hockey efectivo "CDR" quiso otra cosa y fue quien se alzó con la copa, dio la vuelta olímpica e hizo historia, porque por primera vez el hockey césped Rivadavia gana un título.

El Centro Deportivo Rivadavia estuvo integrando la zona B" de la competencia donde venció a Lomas de Rivadavia por 3 a 0. Goles de Valeria Rosales, Lis Bocardo y María Centeno.

Y para cerrar la etapa clasificatoria, las Naranjas se impusieron a Jockey Club de Córdoba "C" por 5 a 1. Los goles de las orientadas por Walter Conna fueron: Amelia Cacace, Bianca Centeno, Lis Bocardo, Valentina Alcalde y Agustina Cano.

Con estos resultados en primera ronda, "CDR" quedó en el segundo puesto de su grupo con 6 puntos y por detrás de Peumayén, que tuvo puntaje perfecto.

En semifinales dio cuenta de Banco Mendoza por 2 a 1 con tantos de Amelia Cacace y Sofía Scalonga.

Las Orange Girls, en la gran final, final dieron cuenta de Jockey club "B", por 3 a 2. Los goles fueron obra de Lis Bocardo, María Bianca Centeno y Nahir Fernández. Hay que destacar que la formación esteña empezó perdieron el partido y después lo dio vuelta.

Todas las jugadoras campeonas

Ana Fedes

Lis Bocardo

Nahir Fernandez (C)

Valentina Alcalde

Agustina Cano

Sofìa Scalogna

Florencia Velazquez

Merlina Garcìa

Marìa Bianca Centeno

Valeria Rosales

Juana Navarro

Luisina Ríos

Guadalupe Giuliani

Anabella Suárez

Camila Quiroga

Julieta Videla

Amelia Cacace

Victoria Barroso

Cuerpo técnico

DT: Walter Conna

Pf Alfredo Gentile

Asistente .Emanuel Saca

Jefa de equipo: Mariana Alemanno

Formación en cada juego

El estratego de las Naranjas saltó a la cancha en cada partido con un esquema 1-3-4-3, siendo el elenco inicial el siguiente

Arquera

Camila Quiroga

Defensas

Bianca Centeno

Guada Giuliani

Nahir Fernández (C)

Volantes

Merlina García

Juana Navarro

Lis Bocardo

Sofía Scalogna Ronco

Delanteras

Valeria Rosales

Amelia Cacace

Ahitana Centeno

Posiciones finales en el Regional

1º Centro Deportivo Rivadavia

2º Jockey Club "B"

3º Puemayén

4º Banco de Mendoza

5º San Jorge

6º Del Carmen Tenis Club

7º Jockey Club "C"

8º Lomas de Rivadavia

Hablan los mejores

La capitana de las Naranjitas es la defensora Nahir Fernández. "La verdad que ser la capitana de este equipo se siente como un orgullo enorme, y también una gran responsabilidad al saber que se representa a un grupo que trabaja muchísimo todos los días. Somos un equipo muy unido (todas amigas) que se apoya en las buenas y en las malas, y eso hace que todo sea más llevadero dentro y fuera de la cancha. En lo personal, trato de liderar desde la responsabilidad en este deporte, el acompañamiento y la empatía".

Luego Nahir expresó: "La diferencia con los demás equipos estuvo en lo colectivo y en la mentalidad. No dependimos de individualidades, sino que siempre priorizamos el juego en equipo: sacrificio, voluntad y pasión. Supimos mantener la calma y no bajar los brazos en momentos difíciles. También hubo mucho compromiso en cada entrenamiento y en cada partido, y eso se termina reflejando. Además, la confianza que generamos entre nosotras fue clave para sostenernos y creer que podíamos salir campeonas".

"Con respecto a lo que viene, es meternos de cabeza a nuestro sueño más grande que es el ascenso, NO VAMOS A PARAR HASTA CONSEGUIRLO. Este logro nos motiva, pero también nos obliga a redoblar el esfuerzo. Vamos a seguir entrenando con la misma seriedad, corrigiendo detalles y creciendo como equipo. La idea es seguir compitiendo al máximo nivel, ir por nuestro objetivo y, sobre todo, no perder la esencia que nos trajo hasta acá: el compromiso, la unión y las ganas de superarnos siempre", apuntó la líder de "CDR".

Vale Rosales es otra de las referentes del equipo campeón. "Los partidos más duro fueron Peumayén y el Club Jockey de Córdoba. Peuma porque nos conocemos y ambos sabemos las debilidades de cada uno así como las fortalezas! El primer cuarto terminamos 3-0 y no supimos ampliar ni mantener el resultado y eso nos jugó en contra. Respecto a Jockey que fue la final, no se nos habría el arco si bien nunca dejamos de intentarlo Recién en el tercer cuarto pudimos empatar el partido, pero aun así nunca jamás dejamos de buscarlo. Nuestro planteo del partido fue muy bueno jugamos con sistema todo el partido y ellos no lo pudieron resolver, jugaron a través de lanzamientos aéreos de los cuales recuperamos la mayoría en la mitad de la cancha."

Luego Rosales argumentó: "El entrenador tiene como pilares la intensidad, el ritmo de juego y presión tras perdida. Nos basamos en eso fundamentalmente e intentamos entrenarlo para mejorar desde la parte física hacemos un gran desgaste ya que nuestro sistema de juego es prioridad correr y marcar. Apostamos a los duelos 1 vs 1 ofensivos y defensivos, nos esforzamos para ganar cada duelo en la posición de cancha que te toque".

"Si bien veníamos teniendo malos resultados en el torneo local, fuimos de menos a más en el regional, hubieron tropiezos pero salir juntas de eso fue lo que nos ayudó a mantener la cabeza con la convicción de que se podía competir hasta el último partido que era la final. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de hace 2 años seguir luchando por el ascenso y estamos convencidos de que llegará en el momento Justo", apuntó la delantera Naranja.

Sofía Scalogna fue elegida la mejor jugadora de la final. "Sinceramente a la hora de la entrega del premio no me imaginaba que me iban a nombrar… más sabiendo que no soy de plantel superior todavía. Personalmente, este reconocimiento fue como un empujoncito para mi, ya que venía teniendo partidos no muy buenos con la primera y quizás esto fue algo para motivarme a creer que si puedo. Este premio viene de la mano de todas mis compañeras, que gracias a ellas es esto también".

"Lo mejor que tenemos como equipo es la resiliencia, pero no ha sido siempre. Creo que con el paso de las semanas este equipo se va haciendo más fuerte y cada vez sale más fortalecido de las adversidades. Esta liga le sirvió al equipo para darnos cuenta que si tenemos el mismo objetivo todas y empujamos para el mismo lado, podemos lograr cosas increíbles", subrayó la mejor jugadora de la final.

Para terminar sus líneas la volante indicó: "Un párrafo aparte para decir que esto recién empieza. El objetivo principal es ascender a la A, y tengan por seguro que no nos vamos a bajar hasta lograrlo".

La arquera de la formación rivadaviense es Camila Quiroga. "El partido donde más trabajé ya sea mental y físicamente fue en la final, tenía que mantenerme totalmente concentrada junto con las emociones y adrenalina que me invadían por dentro, logré estar totalmente metida en las jugadas del partido donde tuvimos córners en contra los cuales son segundos que pueden cambiar todo el partido, junto con mis compañeras logré atajar bastantes tiros al arco y cortar jugadas con definiciones".

La golera naranja puntualizó que: "La final fue unos de los partidos más duros porque como equipo peleamos la copa hasta el último segundo".

EL entrenador del elenco Naranja es Walter Conna que expresó: "Lo mejor del equipo es la búsqueda de crecimiento permanente con un sacrificio importante teniendo en cuenta que no son muchas jugadoras ya que se cambió mucho la forma de entrenar y las jugadoras que hoy están jugando están súper entrenadas. Nosotros estamos entrenando desde el 20 de enero siempre se entrena a full no hay semanas tranquilas. Si el objetivo era que el club participe de todas las ligas en todas las categorías algo que no se hacía y eso cambió . Se logró el primer torneo de primera de la historia y eso no es poco. Pero nuestro objetivo principal es el ascenso no vamos a dejar de buscarlo sea este año el próximo o cuando se dé ese es el destino que queremos. Estamos prácticamente con el gimnasio terminado en el club lo cual nos da un salto de calidad necesario para nuestras jugadoras".

Otra de las jugadoras es Gudalupe Giuliani: "Es un equipo que no baja los brazos, siempre insistente. Un equipo que sigue creyendo no se derrumba por un fallo: lo transforma en energía para seguir creciendo".

"Lo mejor de este equipo no es que siempre gane, sino que siempre compite como si fuera posible hacerlo. Y muchas veces, justamente por eso, termina logrando lo que parecía imposible", añadió.

"Todo esto que nos pasó en San Rafael nos estimula y te anima a seguir luchando por el objetivo propuesto a principio de año, aprendimos a que nada está perdido, y que una derrota no te define, siempre hay que insistir, persistir y resistir y nunca desistir. Es algo que identifico a este equipo en esta liga", expresó Guadalupe.