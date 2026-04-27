Por primera vez en su historia, Club Alemán pateó el tablero y se coronó campeón Regional "B"

Es un aliciente importante para un equipo que hasta el momento tiene un buen desempeño en el Apertura de Mendoza ganar por primera vez un torneo en la rama femenina en el marco de un Regional "B" .

En esta fase ocupó el segundo lugar en su zona detrás de Universitario de San Juan y sumó 3 puntos. Empardó con Vistalba 1 a 1 el gol fue de su capitana Guadalupe Velasco, empató con Universitario 2 a 2, los tantos fueron de Lupe Velasco y Emilia Moya e igualó con tanto de Flor Florindo ante Marista.

En semifinales venció a Tacurú 2 a 0 con goles de Olivia Marcellino y Lola Pérez y en la gran final venció a Barrio parque de Córdoba, 2 a 1 con tantos de Sol Forindo en dos ocasiones y Lola Pérez.

Hablan los mejores

Sol Aldana Florindo fue la artillera máxima del equipo en esta presentación en el Torneo regional de Clubes. Y fue la que abrió el dialogo con Los Andes

"¿Qué es lo mejor que tiene este equipo en todo ámbito? Lo mejor que tenemos es la unión, sin importar la edad. Desde la más chica hasta la más grande, todas tiramos para el mismo lado. Hay un compañerismo y un disfrute constante, ya sea en entrenamientos, partidos, juntadas o incluso cumpleaños, eso nos potencia y motiva a seguir dando todo siempre, y creo que esas ganas se transmiten no solo en el juego sino también a la gente que nos va a ver".

Luego Florindo dijo: "Otra cosa clave es que nos apoyamos y complementamos entre todas en las distintas tareas que este deporte requiere; cada una conoce a la perfección cuál es su rol dentro del equipo y eso es lo que nos hace distintas y sentir que somos importantes y funcionales para el grupo".

"Este equipo es mucho más que las que jugamos el sábado. Es el proceso compartido con las que ya no están en cancha, pero siguen presentes, es el apoyo constante del resto del plantel, el laburo del cuerpo técnico y el aguante de nuestras familias, que nos acompañan desde que empezamos. Todo ese grupo humano es nuestra verdadera fortaleza y lo que nos hace ser quienes somos", apuntó Florindo.

Luego la jugadora puntualizó: "¿Este campeonato logrado estimula para lo que se viene en la temporada? Si, por su puesto. Ganar este campeonato nos da un envión enorme para lo que viene. Nos motiva a seguir creciendo y a mejorar día a día, pero sobre todo nos hace confiar mucho más en nosotras y nos hace sentirnos capaces de lograr cosas que hasta el momento en el club no se han conseguido. Después de tantos años de esfuerzo empezar a ver resultados es lo mas gratificante y nos confirma que vamos por el camino correcto".

José Aguilera es el DT de Club Alemán. "Nos costó arrancar el torneo. Después fuimos de menos a más, nos acomodamos, logramos clasificar y a partir de ahí nos sacamos la presión que teníamos.. En semifinales y final jugamos partidos increíbles que nos permitió salir campeón. Fuimos superiores a Tacurú que fue rimero en su zona y a Barrio parque le ganamos con bastante jerarquía. Cortamos una racha de diez años sin títulos para el club, fue el primero para muchas de las jugadoras. Fue un desahogo para todo el plantel Superior"

aleman campeón

La destacada hockísta Lupe "Lupita" Velasco es la capitana de la formación campeona, fue elegida como la mejor jugadora de la final, opinó sobre lo que están viviendo gracias a este nuevo campeonato: "Capitanear a este equipo es un orgullo enorme para mí. Es un grupo que pasó por momentos difíciles y subo sostenerse desde la unión, el compromiso y las ganas de crecer".

Luego la capitana sumó que: "Yo creo que la diferencia la marcamos porque todo el tiempo pensamos única y exclusivamente en jugar al hockey, nos comprometimos con lo que planteó el cuerpo técnico partido a partido y afianzamos nuestro juego, construimos confianza y eso se notó en las instancias decisivas!.

"Estoy segura de que este equipo va a seguir creciendo, nuestro objetivo está puesto en el torneo local, obviamente la felicidad de salir campeonas en una liga regional es inmensa, y seguramente es un envión anímico importante para el equipo, pero no nos conformamos. Estamos trabajando para cambiar la historia de la primera de damas del club", expresó Lupe Velasco.

Emma Juárez es la golera del Club Alemán, que tuvo una actuación para destacar en el certamen. "El partido en el que más trabajé fue contra Vistalba. Más allá de la exigencia propia del rival, en lo personal significó un desafío importante, ya que era mi segunda liga y la primera vez en esta en la que me tocaba entrar como titular. Eso implicaba una responsabilidad distinta y también muchos nervios, pero traté de enfocarme en estar a la altura y aportar lo mejor posible al equipo en ese momento".

La arquera que fue reconocida en el torneo como la mejor de la competencia regional, indicó: "Con respecto al reconocimiento como mejor arquera del torneo, la verdad es que me siento muy emocionada y agradecida. Sinceramente no me lo esperaba en absoluto; incluso, en cierto punto, ya me había resignado a no recibirlo y estaba completamente enfocada en dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a alcanzar la final y poder ganarla. Por eso, haber recibido el premio fue una sorpresa muy linda, que valoro muchísimo. Me deja muy contenta, pero también creo que es el resultado del trabajo en equipo y del esfuerzo que hicimos todas durante el torneo".

El equipo campeón estuvo integrado por

Lucía Gudiño

Sol Aldana Florindo

Guadalupe Velasco (C)

Sofía Britos

Agustina Montbrun

Josefina Segura

Valentina Martínez

Julia Moya

Emma Juárez

Ariana Hellwig

Martina Pereyra

Olivia Marcellino

Lola Catalina Pérez

Emilia Moya

Abril Zapata

Sol Maldonado

Milagros Álvarez

Sofía Ponchietti

Agostina Hirschegger

Agostina Rodríguez