27 de abril de 2026 - 18:36

Bombazo: Real Madrid sueña con Lionel Scaloni después de la Copa del Mundo

Sin haber oficializado su renovación con la Selección Argentina, en España aparece el nombre de Lionel Scaloni para sumarse al Real Madrid.

Lionel Scaloni en el radar del Real Madrid.&nbsp;

Lionel Scaloni en el radar del Real Madrid. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Otro punto no menor que podría torcer la balanza es que Scaloni ya se encuentra radicado en el país ibérico desde su retiro como futbolista, lugar donde formó su familia. Actualmente, reside junto a su esposa e hijos en El Toro, una pequeña ciudad dentro del municipio de Calviá en la isla de Mallorca a 716 kilómetros de la capital española. Si bien se encuentra en el país, estaría obligado a mudarse para estar en el día a día, algo que no es necesaria con el trabajo en el seleccionado dado que se rige por el calendario de fecha FIFA.

Lionel Scaloni
Lionel Scaloni en el radar del Real Madrid.&nbsp;

Lionel Scaloni en el radar del Real Madrid.

Pese a la mención y que supuestamente ya se encontraba en charlas con la Casa Blanca, desde el entorno de Scaloni niegan rotundamente haberse puesto en contacto con la dirigencia de la entidad dirigida por Florentino Pérez, que cuenta con el juvenil Franco Mastantuono entre sus filas y parece encaminado a ejecutar su opción de compra para repatriar a Nico Paz; dos jugadores dentro de su consideración en el seleccionado nacional y con grandes chances de estar en la lista de convocados en la Copa del Mundo.

Selección Argentina: La renovación de Lionel Scaloni

En paralelo, ¿qué se sabe de su posible renovación con la Selección Argentina?. Claudio "Chiqui" Tapia le ofreció extender su vínculo y el propio DT mostró sus intenciones de seguir, pero de momento no se habló ni de números ni de años de duración. Lo más probable es que haya charlas avanzadas post Mundial de 2026. Cabe aclarar que su contrato tiene vigencia hasta mediados de este año, es decir, hasta el fin de la Copa del Mundo.

En junio del 2025 fue el propio Scaloni quien reconoció recibir ofrecimientos pero todavía no cuenta con el convencimiento para tener su primera experiencia al frente de un equipo. "No estoy convencido de dirigir algún club, me gustaría, pero no lo sé en el corto plazo. Todos esos mensajes hay que ver si son verdad, por eso no contesto y los dejo pasar", inició.

En ese sentido, Scaloni dejó la puerta abierta a lo que pueda suceder una vez que concluya la participación en la cita mundialista, el último torneo en su actual contrato con el seleccionado nacional: "Después del Mundial se verá. Tengo la cabeza preocupada en la Selección. El mundo del fútbol es complicado y a veces no está bueno meterse en esas cosas. En mi caso yo sé que estoy hasta el Mundial. Hay mucha gente dando vueltas que te ofrecen cosas… De ahí a que sea verdad. No conviene porque te desvía", dejó en claro el mandamás de 47 años.

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