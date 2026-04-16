La Selección Argentina Sub17 se metió en la final del Sudamericano al eliminar a Ecuador

La Selección Argentina Sub 17 venció a Ecuador 3 a 1 y se clasificó a la final del Campeonato Sudamericano de la categoría, donde enfrentará a Colombia este domingo desde las 20 (hora local), tras el triunfo 3 a 0 del conjunto cafetero ante Brasil en la otra semifinal. Partido que se disputó en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay

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Salinas abrió el marcador y puso en ventaja a Argentina en el primer tiempo. El equipo de Diego Placente golpeó primero a los nueve minutos del inicio, cuando Facundo Salinas conectó de cabeza un centro preciso de Simón Escobar para marcar el 1 a 0 parcial.Argentina logró sostener la ventaja durante gran parte del desarrollo, en un partido disputado y con momentos de dominio alternado.

Sudamericano Sub 17. La Selección Argentina venció a Ecuador y pasó a la final.

Quintero igualó el encuentro en el complemento tras una infracción en el área. En el segundo tiempo, Ecuador llegó al empate a los 17 minutos mediante un penal ejecutado por Holger Quintero, luego de una infracción cometida por Santino Mambrín. El gol obligó a la Selección argentina a reorganizarse en un tramo clave del partido.

Policella y Barrionuevo sentenciaron la clasificación a la final. Cuando el encuentro ingresaba en su tramo decisivo, Juan Cruz Policella aprovechó un rebote dentro del área y definió para el 2-1.

Sobre el cierre, a los 43 minutos, Emiliano Barrionuevo -que había ingresado desde el banco- selló el resultado tras una asistencia de Policella y aseguró la clasificación argentina a la final.

El camino de Argentina y el rival en la final

La Albiceleste ya tenía asegurado el Mundial y ahora va por el título. El equipo dirigido por Diego Placente ya había logrado la clasificación al Mundial de Qatar tras el empate 1-1 ante Bolivia en la fase de grupos.

Argentina cerró la primera fase con dos triunfos, un empate y una derrota, y ahora buscará coronar su torneo en la final ante Colombia, que llega tras eliminar a Brasil con un contundente 3 a 0.

Formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Julio Coria, Mateo Mendizabal, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Nahuel Goytia y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Ecuador: Mijail Vaca; Janer Mina, Deinner Ordóñez, Jhon Chica, Emahuel Gonzalez; Nixon Ayoví, Brayson Zamora, Holger Quintero; Jandry Calle, Johan Martínez y Jhon Guerrero. DT: Gonzalo Ferrea.