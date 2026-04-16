La Selección Mendocina de ciclismo apuesta fuerte en el Argentino de Ruta en Río Cuarto

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La competencia se desarrollará en la ciudad de Río Cuarto, escenario de un hecho histórico al albergar por primera vez este certamen nacional de ciclismo . El campeonato se extenderá hasta el domingo en el Autódromo Parque de la Ciudad.

En su 114ª edición para la categoría Elite, el torneo reunirá a las principales figuras del país en un formato íntegramente desarrollado dentro del circuito

Si bien Mendoza tendrá una baja importante , la reciente subcampeona Panamericana Julieta Benedetti , quien se encuentra compitiendo en Europa, el resto del plantel buscará sostener el protagonismo histórico que caracteriza a la provincia en este tipo de competencias.

Entre los nombres destacados aparece Alejandro Durán, campeón argentino 2022 disputada en San Juan , quien intentará volver a subir al podio. También se perfilan como cartas fuertes Alejandro Corvalán y Matías Stern en la categoría Elite, mientras que Leonardo Contreras será el representante mendocino en Sub 23.

image Alejandro Durán uno de los experimentados ciclistas locales que buscará llegar al podio en Córdoba. PrensaACM

En la rama femenina, Daiana Quiroga y Leonela Previley asoman como las principales apuestas para pelear en los puestos de vanguardia, acompañadas por un equipo que buscará ser competitivo en cada instancia.

Un equipo competitivo

El campeonato no solo incluirá la prueba Elite, sino también la 27ª edición de la contrarreloj individual, la 26ª para pelotones Sub 23 y Damas, y la 6ª edición del Ciclismo Adaptado, disciplina que continúa en crecimiento año tras año.

Todas las competencias se desarrollarán en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, un circuito de 3.200 metros que permitirá una cobertura integral del evento, incluso con televisación durante todo el fin de semana.

image Algunas de las integrantes de la Selección de damas de Mendoza PrensaACM

Este viernes se pone en marcha el Argentino

La actividad comenzará formalmente este viernes con las pruebas contrarreloj, por la mañana será el turno del ciclismo adaptado, mientras que por la tarde competirán las categorías Elite (38,4 km), Sub 23 (28,8 km) y Damas (19,2 km).

El sábado estará reservado para el ciclismo adaptado en pelotón durante la mañana y la prueba Sub 23 masculina (118,4 km) por la tarde.

Finalmente, el domingo se definirán las competencias de Damas (96 km) y Elite masculina (153,6 km), que cerrarán el certamen.

Los integrantes de la Selección de Mendoza

Elite: Iván Escudero, Alejandro Corvalán, Matías Stern, Maximiliano Priario, Alejandro Durán, Diego Panella, Luciano Mut, Miguel Sleiman, Bruno Contreras, Nicolás Traico.

Sub 23: Leonardo Contreras

Damas: Florencia Bajouth, Daiana Quiroga, Leonela Previley, Catherina Previley.

Ciclismo Adaptado: Federico Arrieta, Leonel Sappag.