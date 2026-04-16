16 de abril de 2026 - 21:48

La Selección Mendocina de ciclismo apuesta fuerte en el Argentino de Ruta en Río Cuarto

Con figuras en Elite, Damas y Sub 23, la delegación de Mendoza apunta a pelear en cada categoría, en el certamen que se desarrollará en tierras cordobesas, desde este viernes y concluirá el domingo.

La delegación mendocina que participará desde este viernes en el Argentino de Ruta, que se disputará en Río Cuarto, está integrada por 16 pedalistas.&nbsp;

La delegación mendocina que participará desde este viernes en el Argentino de Ruta, que se disputará en Río Cuarto, está integrada por 16 pedalistas. 

Foto:

PrensaACM
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Maracanazo histórico: Independiente Rivadavia le ganó al Flu y es líder. 

La hazaña de Independiente Rivadavia: todos los triunfos de clubes argentinos en el mítico estadio Maracaná
GOLF CLUB ANDINO. Darío Zaitone, Jerónimo Gil Di Paola, Roberto Reta y Mario Vautier.

Golf Club Andino: brindis de González y Gill Di Paola en el Torneo Abierto Bodegas Budeguer

Por Gustavo Villarroel

En su 114ª edición para la categoría Elite, el torneo reunirá a las principales figuras del país en un formato íntegramente desarrollado dentro del circuito

Selección Mendocina sin una de sus figuras

Si bien Mendoza tendrá una baja importante ,la reciente subcampeona Panamericana Julieta Benedetti, quien se encuentra compitiendo en Europa, el resto del plantel buscará sostener el protagonismo histórico que caracteriza a la provincia en este tipo de competencias.

Entre los nombres destacados aparece Alejandro Durán, campeón argentino 2022 disputada en San Juan, quien intentará volver a subir al podio. También se perfilan como cartas fuertes Alejandro Corvalán y Matías Stern en la categoría Elite, mientras que Leonardo Contreras será el representante mendocino en Sub 23.

image
Alejandro Durán uno de los experimentados ciclistas locales que buscará llegar al podio en Córdoba.

Alejandro Durán uno de los experimentados ciclistas locales que buscará llegar al podio en Córdoba.

En la rama femenina, Daiana Quiroga y Leonela Previley asoman como las principales apuestas para pelear en los puestos de vanguardia, acompañadas por un equipo que buscará ser competitivo en cada instancia.

Un equipo competitivo

El campeonato no solo incluirá la prueba Elite, sino también la 27ª edición de la contrarreloj individual, la 26ª para pelotones Sub 23 y Damas, y la 6ª edición del Ciclismo Adaptado, disciplina que continúa en crecimiento año tras año.

Todas las competencias se desarrollarán en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, un circuito de 3.200 metros que permitirá una cobertura integral del evento, incluso con televisación durante todo el fin de semana.

image
Algunas de las integrantes de la Selección de damas de Mendoza

Algunas de las integrantes de la Selección de damas de Mendoza

Este viernes se pone en marcha el Argentino

La actividad comenzará formalmente este viernes con las pruebas contrarreloj, por la mañana será el turno del ciclismo adaptado, mientras que por la tarde competirán las categorías Elite (38,4 km), Sub 23 (28,8 km) y Damas (19,2 km).

El sábado estará reservado para el ciclismo adaptado en pelotón durante la mañana y la prueba Sub 23 masculina (118,4 km) por la tarde.

Finalmente, el domingo se definirán las competencias de Damas (96 km) y Elite masculina (153,6 km), que cerrarán el certamen.

Los integrantes de la Selección de Mendoza

Elite: Iván Escudero, Alejandro Corvalán, Matías Stern, Maximiliano Priario, Alejandro Durán, Diego Panella, Luciano Mut, Miguel Sleiman, Bruno Contreras, Nicolás Traico.

Sub 23: Leonardo Contreras

Damas: Florencia Bajouth, Daiana Quiroga, Leonela Previley, Catherina Previley.

Ciclismo Adaptado: Federico Arrieta, Leonel Sappag.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mendocino Tomy Marchiori sería uno de los arqueros señalados por la dirigencia Xeneize para ocupar el lugar de Marchesín.   

Boca pierde a su arquero y mira al mercado: Marchiori, en carpeta

Por Redacción Deportes
El equipo dirigido por Diego Placente pasó a la fina del Sudamericano y definirá el título frente a Colombia. 

La Selección Argentina Sub17 se metió en la final del Sudamericano al eliminar a Ecuador

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo recibió una fuerta sanción desde el Tribunal de Disciplina de la AFA y se perderá lo que resta del torneo. En la academia tiene contrato hasta junio de este año

Marcos Rojo recibió una fuerte sanción y complica su continuidad en Racing

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. Las chicas de la primera de Maristas de la ciudad de San Rafael, que disputan el torneo regional A en Mendoza.

Nueve clubes Mendocinos van por el Oro