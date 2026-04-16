16 de abril de 2026 - 19:30

Boca pierde a su arquero y mira al mercado: Marchiori, en carpeta

La lesión de Marchesín acelera el análisis de alternativas, con opciones locales y europeas. Dentro del abanico de posibilidades, el nombre del mendocino Tomás Marchiori gana terreno. El arquero de Vélez, perdió continuidad en el último tiempo, lo que podría facilitar una negociación.

El mendocino Tomy Marchiori sería uno de los arqueros señalados por la dirigencia Xeneize para ocupar el lugar de Marchesín.&nbsp; &nbsp;

El mendocino Tomy Marchiori sería uno de los arqueros señalados por la dirigencia Xeneize para ocupar el lugar de Marchesín. 

 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Tras el triunfo 3 a 0 ante Barcelona de Ecuador en la Bombonera por Copa Libertadores, Juan Román Riquelme encabezó una reunión junto a Marcelo Delgado para evaluar los pasos a seguir. El foco estuvo puesto en el arco y en la posibilidad de incorporar un reemplazante en este mismo tramo de la temporada.

QUÉ DICE EL REGLAMENTO Y LA POSTURA DEL CLUB

Desde lo reglamentario, Boca tiene margen de maniobra. Si presenta la documentación correspondiente ante la AFA, puede sumar un arquero fuera del mercado de pases. Algo similar ocurre en la Libertadores: el reglamento de Conmebol permite sustituir a un guardameta lesionado, siempre que la dolencia sea certificada por su comisión médica, en un cambio definitivo para lo que resta del torneo.

Agustín Marchesín - arquero de Boca
El llanto de Agustín Marchesín, luego de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se queda sin atajar lo que resta del año.

El llanto de Agustín Marchesín, luego de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se queda sin atajar lo que resta del año.

Sin embargo, más allá de esa ventana habilitada, la decisión inicial del club es sostener lo que tiene. Leandro Brey y Javier García serán los encargados de custodiar el arco en el corto plazo, con Brey perfilándose como titular en este cierre de semestre.

La postura responde a dos factores claros: por un lado, el presente deportivo, con Boca bien encaminado en su grupo de Libertadores y en plena pelea en el torneo local; por otro, las dificultades del mercado, donde a esta altura del calendario resulta complejo negociar por arqueros titulares y, en caso de lograrlo, a valores elevados.

TOMÁS MARCHIORI, LA CARTA MENDOCINA

De todos modos, los nombres ya empezaron a circular. En el plano local, uno de los apuntados es Tomás Marchiori, actualmente en Vélez, donde perdió terreno en la consideración. También aparece Nahuel Losada, figura en Lanús y con una cláusula de salida importante, lo que condiciona cualquier negociación.

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El arquero del Crystal Palace, Walter Benítez podría arriba a mundo Xeneize.

El arquero del Crystal Palace, Walter Benítez podría arriba a mundo Xeneize.

LAS OPCIONES EN EL MERCADO

Más ambiciosas son las alternativas que surgen desde el exterior. Gerónimo Rulli, hoy en Olympique de Marsella y habitual convocado a la selección argentina, vuelve a estar en el radar Xeneize, como en mercados anteriores. Su situación contractual y su presente en Europa lo convierten en una opción compleja, aunque no imposible a mediano plazo.

Otro nombre que seduce es el de Walter Benítez, con pasado en el fútbol argentino y actualidad en la Premier League. Su falta de continuidad podría abrir una puerta, aunque su contrato vigente y las diferencias económicas representan un obstáculo considerable.

Por ahora, en Boca predomina la cautela. La lesión de Marchesín obligó a reconfigurar el escenario, pero la dirigencia opta por no apresurarse. El arco tiene reemplazo interno para afrontar lo inmediato, mientras el club sigue analizando si el mercado ofrecerá una oportunidad que realmente valga la pena.

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