Javier Milei opinó sobre el momento de Boca, y apuntó contra Juan Román Riquelme: "Yo te avisé"

El presidente se refirió a la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores, a través de su cuenta de la red social X.

El presidente de la Nación Javier Milei volvió a embestir contra el máximo dirigente de Boca, Juan Román Riquelme, luego de la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica. “Yo te avisé”, lanzó en su cuenta de la red social X.

Después de la decepción por la derrota ante el elenco chileno, el primer mandatario Javier Milei utilizó las redes sociales para demostrar su descontento con el presente del club de La Ribera. El presidente reposteó en X un video del 2024 donde, durante una entrevista con Cristina Pérez para su programa en Radio Rivadavia, aseguraba que “Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”. En esta publicación, expresó: "Yo te avisé".

Javier Milei disparó contra Juan Román Riquelme, tras la eliminación de Boca: Embed yo te avisé... https://t.co/dTQyErv2bA — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2026

Durante dicha entrevista, Milei había asegurado que “la gestión de Riquelme es un desastre”, y analizaba su relación con Mauricio Macri: “Es excelente. La forma en la que nuestros bloques trabajan en forma coordinada es una prueba de eso”. Cabe destacar que dicho diálogo se había producido en el marco de las elecciones en el Xeneize.

Este jueves por la noche, Boca protagonizó una durísima eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer 1-0 frente a la Universidad Católica de Chile en condición de local. Ahora deberá afrontar la Copa Sudamericana, donde le toca chocar con O'Higgins de Chile.