29 de mayo de 2026 - 18:30

Javier Milei opinó sobre el momento de Boca, y apuntó contra Juan Román Riquelme: "Yo te avisé"

El presidente se refirió a la eliminación del Xeneize en la Copa Libertadores, a través de su cuenta de la red social X.

Javier Milei le tiró a Juan Román Riquelme

Javier Milei le tiró a Juan Román Riquelme

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de la Nación Javier Milei volvió a embestir contra el máximo dirigente de Boca, Juan Román Riquelme, luego de la eliminación del Xeneize en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante la Universidad Católica. “Yo te avisé”, lanzó en su cuenta de la red social X.

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Después de la decepción por la derrota ante el elenco chileno, el primer mandatario Javier Milei utilizó las redes sociales para demostrar su descontento con el presente del club de La Ribera. El presidente reposteó en X un video del 2024 donde, durante una entrevista con Cristina Pérez para su programa en Radio Rivadavia, aseguraba que “Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”. En esta publicación, expresó: "Yo te avisé".

Durante dicha entrevista, Milei había asegurado que “la gestión de Riquelme es un desastre”, y analizaba su relación con Mauricio Macri: “Es excelente. La forma en la que nuestros bloques trabajan en forma coordinada es una prueba de eso”. Cabe destacar que dicho diálogo se había producido en el marco de las elecciones en el Xeneize.

Este jueves por la noche, Boca protagonizó una durísima eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores al caer 1-0 frente a la Universidad Católica de Chile en condición de local. Ahora deberá afrontar la Copa Sudamericana, donde le toca chocar con O'Higgins de Chile.

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, asumió como presidente del club a finales del 2023. Desde que ocupa dicho cargo, el Xeneize no ganó títulos, y estuvo muy lejos de tener buenas actuaciones en la Copa Libertadores: en 2024 no clasificó, en 2025 quedó eliminado en la segunda fase y en el 2026 no superó la fase de grupos.

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