Boca apunta a Sergio Rochet para reforzar el arco tras el duro golpe en la Copa Libertadores

La eliminación de la Copa Libertadores dejó secuelas en Boca y aceleró las decisiones puertas adentro del club. Mientras el plantel intenta reacomodarse futbolísticamente, la dirigencia ya trabaja en el próximo mercado de pases con una necesidad marcada: incorporar un arquero de experiencia que pueda hacerse cargo del arco en un semestre cargado de competencia.

La lesión de Agustín Marchesín modificó completamente el panorama. El ex arquero de la Selección argentina recién podría volver a jugar hacia fines de este año o incluso a comienzos de 2027, por lo que Boca quedó obligado a buscar una solución inmediata para un puesto sensible.

El arquero Agustín Marchesín se retira del campo de juego lesionado durante el partido frente al Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

En ese contexto, el nombre que comenzó a tomar fuerza es el de Sergio Rochet. El arquero de la Selección de Uruguay y actual futbolista de Inter de Porto Alegre aparece como uno de los principales apuntados por Juan Román Riquelme para reforzar al equipo.

La idea de la dirigencia es sumar futbolistas de jerarquía y experiencia para afrontar la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Rochet encaja en ese perfil por su recorrido internacional, liderazgo y actualidad en el seleccionado uruguayo.

Con 33 años, el arquero nacido en Nueva Palmira tiene contrato con Inter hasta diciembre y eso podría facilitar una eventual negociación. De todos modos, existe una cláusula de renovación automática vinculada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos durante la temporada.

Más allá del interés futbolístico, Boca deberá resolver otro problema importante antes de avanzar formalmente: liberar un cupo de extranjero. Actualmente, el club tiene ocupadas todas las plazas permitidas y además debe contemplar el regreso de Marcelo Saracchi tras su préstamo.

Un arquero consolidado en Uruguay

Rochet se transformó en una pieza fija dentro del ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección uruguaya. Desde su primera convocatoria en 2021 acumuló presencia en Eliminatorias, Copa América y Mundial, consolidándose como uno de los referentes de la Celeste.

Surgido de Danubio, el arquero también tuvo pasos por AZ Alkmaar, Sivasspor y Nacional de Montevideo antes de desembarcar en Brasil. En 2023, Inter de Porto Alegre pagó cerca de 1,5 millones de euros para incorporarlo.

Durante la actual temporada disputó 17 encuentros, recibió 19 goles y logró mantener el arco en cero en cinco oportunidades. Además, viene de conquistar el Campeonato Gaucho 2025, uno de los títulos regionales más importantes del fútbol brasileño.

Riquelme busca reacción

Tras un semestre por debajo de las expectativas, Boca intentará rearmarse rápidamente para volver a pelear en todos los frentes. La búsqueda de un arquero aparece como una prioridad absoluta y Sergio Rochet asoma como uno de los nombres más fuertes del mercado azul y oro.