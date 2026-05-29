29 de mayo de 2026 - 10:10

Boca eliminado de la Copa Libertadores: los mejores memes que inundaron las redes

Boca perdió 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera y quedó afuera del certamen internacional. Como es costumbre, en las redes sociales se jugó un partido aparte.

La séptima de Boca. Pero, división. Porque Copa Libertadores, por ahora es imposible. Elimninado.&nbsp;

La séptima de Boca. Pero, división. Porque Copa Libertadores, por ahora es imposible. Elimninado. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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