Boca eliminado de la Copa Libertadores: los mejores memes que inundaron las redes

Boca perdió 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, quedando en el tercer puesto por lo que disputará la Copa Sudamericana. Como es costumbre, en las redes sociales se jugó un partido aparte.
Boca perdió 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera y quedó afuera del certamen internacional. Como es costumbre, en las redes sociales se jugó un partido aparte.
Boca perdió 1-0 con Universidad Católica en La Bombonera y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, quedando en el tercer puesto por lo que disputará la Copa Sudamericana. Como es costumbre, en las redes sociales se jugó un partido aparte.