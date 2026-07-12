Boca avanza por el regreso de Sebastián Villa: qué falta para cerrar el acuerdo

Boca continúa activo en el mercado de pases con el objetivo de reforzar el plantel para el segundo semestre de 2026. En ese marco, el xeneize tiene muy encaminado el regreso de Sebastián Villa , quien podría convertirse oficialmente en nuevo jugador del club en las próximas horas.

Carlos Tevez confesó que no descarta postularse para ser presidente de la Nación o de Boca

Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el delantero colombiano de 30 años tiene previsto realizarse este lunes los estudios médicos correspondientes. Si no surgen inconvenientes, quedará habilitado para firmar su contrato y concretar su segunda etapa con la camiseta azul y oro.

La información también fue replicada por el canal partidario Esto es Boca, que publicó en sus redes sociales: "El jugador Sebastián Villa se realizará mañana los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será refuerzo de Boca" .

El atacante ya vistió la camiseta del club entre 2018 y 2023 , período en el que disputó 172 partidos , marcó 29 goles , aportó 33 asistencias y conquistó siete títulos .

Luego de su salida del club de La Ribera, Villa continuó su carrera en Independiente Rivadavia , donde integró el plantel que obtuvo la Copa Argentina y logró la clasificación de la institución mendocina a la Copa Libertadores .

Según trascendió, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desembolsaría 6,5 millones de dólares para concretar la operación. El vínculo entre las partes tendría una duración de cuatro temporadas, mientras que el entrenador Rodolfo Arruabarrena espera contar con el futbolista lo antes posible.

Álvaro Montero también se acerca a Boca

Además del posible regreso de Sebastián Villa, Boca avanza por la incorporación del arquero Álvaro Montero, quien también estaría próximo a convertirse en refuerzo.

Según trascendió, el guardameta arribará al país durante la noche del lunes y se realizará la revisión médica el martes. En caso de superar los exámenes, será presentado oficialmente como nuevo jugador del conjunto xeneize y competirá por un lugar con Agustín Marchesín y Leandro Brey.