12 de julio de 2026 - 20:11

Tragedia en República Checa: murieron dos pilotos tras un choque en la largada de una carrera

Los pilotos Philipp Steinmayr y Adrian Rus murieron tras un violento accidente ocurrido en la largada de una competencia del Campeonato Internacional Alpe Adria en el circuito de Brno, en República Checa.

Luto en el motociclismo por la muerte de dos pilotos.

Luto en el motociclismo por la muerte de dos pilotos.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El motociclismo europeo atraviesa horas de profundo pesar luego de que Philipp Steinmayr, de 33 años, y Adrian Rus, de 44, murieran como consecuencia de un violento accidente ocurrido durante la largada de una competencia del Campeonato Internacional Alpe Adria, disputada en el circuito de Brno, en República Checa.

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De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el siniestro se produjo apenas comenzó la prueba, cuando la motocicleta de Steinmayr sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenida sobre la pista.

El piloto austríaco alcanzó a levantar uno de sus brazos para advertir a los competidores que venían detrás, pero Adrian Rus, que largaba desde las últimas posiciones, no logró evitar el impacto y lo embistió a alta velocidad.

Como consecuencia de la colisión, Steinmayr falleció en el lugar pese a la rápida intervención de los equipos médicos. Por su parte, Rus fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde murió poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Tras confirmarse la tragedia, FIM Europa y los organizadores del Campeonato Internacional Alpe Adria resolvieron cancelar el resto de la actividad deportiva programada para el fin de semana.

La suspensión alcanzó a las pruebas correspondientes a la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino.

Luto en el motociclismo por la muerte de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años respectivamente.

Luto en el motociclismo por la muerte de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años respectivamente.

El mensaje de la FIM tras la tragedia

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Campeonato Mundial de Resistencia FIM (FIM EWC) expresó su pesar por el fallecimiento de ambos competidores. "Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia FIM (FIM EWC) ha conocido el fallecimiento de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, tras un accidente durante una ronda del Campeonato Internacional Alpe Adria en el Automotodrom Brno".

Además, agregó: "Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, y con todos aquellos que los conocieron".

Cómo continúa el Campeonato Internacional Alpe Adria

El Campeonato Internacional Alpe Adria (AAIMC) disputaba en Brno una fecha compartida con distintas categorías de las Copas de Europa de la FIM, en uno de los circuitos más tradicionales y veloces del calendario.

Según el cronograma oficial, la temporada continuará con competencias previstas para el 9 de agosto en Cremona (Italia), el 6 de septiembre en Slovakia Ring (Eslovaquia) y el 27 de septiembre en A1 Motor Park (Bulgaria).

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