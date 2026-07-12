Jannik Sinner es el rey de Wimbledon: Bicampeón tras vencer a Zverev

El italiano Jannik Sinner volvió a hacer historia en Wimbledon tras derrotar en la final al alemán Alexander Zverev, en un partido de alto nivel que le permitió consagrarse campeón del torneo londinense por segundo año consecutivo, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras del tenis mundial.

Paul Merson estalló por el cariño hacia la Selección Argentina: "¿Creés que allá caminan con la de Inglaterra?"

Un diario inglés se metió con la vida personal de Lionel Messi, acusándolo de "ermitaño"

El número 1 del ranking ATP se impuso por 6/7 (7), 7/6 (2), 6-3 y 6/4. La batalla duró casi cuatro horas en la cancha central del All England Club, inclinándose a favor del campeón a partir del tercer set.

Con este triunfo, Sinner conquistó su quinto Grand Slam y alcanzó una marca histórica: es el décimo jugador de la Era Abierta en defender con éxito el título de Wimbledon.

La final comenzó con enorme paridad. Ambos jugadores mantuvieron sus servicios durante todo el primer parcial, forzando la definición en el tie break.

Jannik Sinner de Italia es saludado por el jugador de tenis de Alemania Alexander Zverev después de ganar en la categoría single varones en el marco del torneo de Wimbledon en Londres.

Sinner buscaba imponer su jerarquía como campeón vigente, mientras que Zverev mostró una versión sólida y agresiva. El alemán aprovechó la profundidad de sus golpes para incomodar al italiano y llevarse el primer set por 9-7.

Con este resultado, Zverev rompió una racha negativa frente al número 1 del mundo, quien le había ganado los últimos 14 parciales disputados entre ambos.

Sinner reaccionó y emparejó la final en Wimbledon

Lejos de sentir el golpe, Sinner mantuvo la calma y llevó el partido a un terreno de máxima igualdad. El segundo set siguió un desarrollo similar al primero, sin quiebres y con ambos jugadores sosteniendo sus servicios.

Otra vez el parcial llegó al tie break, pero esta vez el italiano sacó diferencia y se impuso con autoridad por 7-2, igualando la final y devolviendo la incertidumbre al encuentro.

La precisión y la menor cantidad de errores no forzados fueron claves para que Sinner recuperara el control emocional de la definición, igualando el marcador global.

El quiebre que cambió la historia del partido

El tercer set mantuvo la misma intensidad hasta el momento decisivo. Con el marcador 3-3, Sinner consiguió el primer quiebre del partido tras una jugada dramática con un resbalón.

La situación desató la frustración de Zverev, quien terminó arrojando su raqueta contra el césped tras perder una oportunidad importante de mantener el servicio.

A partir de allí, el italiano aprovechó el envión, cerró el parcial por 6-3 y quedó a un solo set de repetir la consagración en el prestigioso torneo londinense.

Jannik Sinner cerró la final y volvió a ser campeón de Wimbledon

En el cuarto parcial, Zverev intentó mantenerse en partido y demostró su capacidad para competir ante los mejores. Sin embargo, Sinner apareció nuevamente en los momentos determinantes para asegurar el triunfo.

El italiano consiguió un quiebre clave para ponerse 4-3 arriba y luego sostuvo su servicio para quedar a un paso del título. Aunque el alemán resistió con sus potentes saques, Sinner no dejó escapar la oportunidad.

Con un cierre sólido, el número 1 del mundo ganó el cuarto set por 6-4, levantó nuevamente el trofeo de Wimbledon y confirmó su dominio en el tenis mundial.

Por su parte, Zverev se quedó sin sumar su segundo Grand Slam del año, pero dejó una gran imagen en la Catedral del tenis y demostró que puede competir al máximo nivel contra el mejor jugador del momento.