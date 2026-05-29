Juan Román Riquelme ya eligió al nuevo DT de Boca: el nombre del principal apuntado

El presidente del Xeneize tiene claro a quien irá a buscar para reemplazar a Claudio Úbeda como entrenador. La danza de técnicos ya comenzó.

La salida de Claudio Úbeda es prácticamente un hecho en Boca Juniors. Después de las prematuras eliminaciones en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores, el presidente Juan Román Riquelme ya se puso en marcha para encontrar un reemplazo que pueda hacerse cargo después del Mundial 2026.

Si algo bueno tiene el comienzo de la Copa del Mundo para el Xeneize es que le da tiempo suficiente para internarse en la búsqueda de la persona ideal para ser el nuevo entrenador del plantel superior. En ese sentido, si bien todavía no se confirma la inminente despedida de Úbeda (su contrato vence el 30 de junio y no será renovado), la dirigencia ya cuenta con algunos nombres importantes.

Aparecen los primeros nombres para ser DT de Boca: image

Los principales apuntados por Juan Román Riquelme son dos entrenadores de renombre, que desean dirigir en La Ribera, pero que actualmente tienen trabajo. Se trata de Néstor Lorenzo, actual conductor de la Selección de Colombia, y Antonio Mohamed, muy requerido en el mercado mexicano. Estas posibilidades parecen muy lejanas, pero el club no pierde las esperanzas.

De no concretarse con alguno de los dos, Boca tiene más opciones pensadas. Quién surgió casi como una humorada, pero gana terreno entre los hinchas es Ricardo Zielinski. Después de ganarle la final a River alimentó el cariño de los fanáticos, que ya lo tenían en estima por ser el entrenador de la Promoción en 2011 entre el Pirata y el Millonario.