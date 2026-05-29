29 de mayo de 2026 - 17:12

Juan Román Riquelme ya eligió al nuevo DT de Boca: el nombre del principal apuntado

El presidente del Xeneize tiene claro a quien irá a buscar para reemplazar a Claudio Úbeda como entrenador. La danza de técnicos ya comenzó.

Juan Román Riquelme ya eligió al nuevo DT de Boca

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Si algo bueno tiene el comienzo de la Copa del Mundo para el Xeneize es que le da tiempo suficiente para internarse en la búsqueda de la persona ideal para ser el nuevo entrenador del plantel superior. En ese sentido, si bien todavía no se confirma la inminente despedida de Úbeda (su contrato vence el 30 de junio y no será renovado), la dirigencia ya cuenta con algunos nombres importantes.

Aparecen los primeros nombres para ser DT de Boca:

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Los principales apuntados por Juan Román Riquelme son dos entrenadores de renombre, que desean dirigir en La Ribera, pero que actualmente tienen trabajo. Se trata de Néstor Lorenzo, actual conductor de la Selección de Colombia, y Antonio Mohamed, muy requerido en el mercado mexicano. Estas posibilidades parecen muy lejanas, pero el club no pierde las esperanzas.

De no concretarse con alguno de los dos, Boca tiene más opciones pensadas. Quién surgió casi como una humorada, pero gana terreno entre los hinchas es Ricardo Zielinski. Después de ganarle la final a River alimentó el cariño de los fanáticos, que ya lo tenían en estima por ser el entrenador de la Promoción en 2011 entre el Pirata y el Millonario.

Además, corren desde atrás Rodolfo Arruabarrena, que ya tuvo un paso al frente de la institución y mantiene una gran relación con Riquelme, Eduardo Domínguez, y Cristian "Kily" González.

La danza de nombres ya comenzó, y el tiempo dirá quién es el elegido para levantar el ánimo de un plantel diezmado por los flojos rendimientos y las eliminaciones tempranas en los frentes que disputó. El jueves 18 de junio será la vuelta a los entrenamientos, fecha en la cuál se espera al nuevo encargado de la dirección técnica.

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