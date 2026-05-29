29 de mayo de 2026 - 08:49

Crónica de una muerte anunciada: Úbeda se va de Boca, tras otro fracaso como DT

Cludio Úbeda se fue reprobado por la gente después de la derrota de Boca ante Universidad Católica en La Bombonera y no continuará después de junio.

Claudio Úbeda no seguirá al frente de Boca luego del mes de Junio.&nbsp;

Claudio Úbeda no seguirá al frente de Boca luego del mes de Junio. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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En una tensa conferencia de prensa, el entrenador intentó esquivar las preguntas sobre su futuro: "No creo que sea el momento de hablar de esto. Dependemos de los resultados, eso no depende de mí", señaló, aunque la decisión de la dirigencia ya es irreversible.

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Claudio Ubeda no ser&aacute; m&aacute;s el DT de Boca Juniors. Otro fracaso en su corta estadia.&nbsp;

Claudio Ubeda no será más el DT de Boca Juniors. Otro fracaso en su corta estadia.

En relación al partido, Ubeda dijo que "no hay mucho más análisis de que buscábamos la victoria y no la conseguimos. En el segundo tiempo no llegábamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, se defendió bien y no pudimos".

"Uno no encuentra palabras, nos quedamos con esa angustia por no haber avanzado", expresó Ubeda en la conferencia de prensa post partido.

Boca llevaba 32 años sin quedar afuera de la Libertadores en fase de grupos y es la segunda eliminación que sufre en el semestre: la anterior también fue en La Bombonera, frente a Huracán, por los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán.

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