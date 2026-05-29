Crónica de una muerte anunciada: Úbeda se va de Boca, tras otro fracaso como DT

Boca Juniors sufrió un golpe histórico al caer 1-0 ante Universidad Católica, resultado que lo dejó fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos por primera vez en 32 años. La eliminación decretó el final del ciclo de Claudio Úbeda, a quien la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme no le renovará el contrato.

La Bombonera despidió con silbidos a un equipo que cerró el Grupo D en la tercera posición. Aunque el vínculo de Úbeda finaliza a fines de junio, la cúpula de Boca ya decidió buscar un reemplazante para el próximo semestre. Es la segunda frustración del equipo en la temporada, tras la reciente eliminación ante Huracán en el torneo local.

SE ACABO LA MENTIRA: LOS HINCHAS DE BOCA LARGARON EL AGUANTE: SILBIDOS E INSULTOS Eliminados de la Libertadores, insultaron a Paredes. Ligaron todos, desde Ubeda hasta Riquelme. El árbitro ayudó, pero el Xeneize no hizo los deberes. pic.twitter.com/A1T5EFCRoI

En una tensa conferencia de prensa, el entrenador intentó esquivar las preguntas sobre su futuro: "No creo que sea el momento de hablar de esto. Dependemos de los resultados, eso no depende de mí", señaló, aunque la decisión de la dirigencia ya es irreversible.

Respecto al partido, el DT admitió la superioridad defensiva del rival y ensayó una breve autocrítica influenciada por el contexto: " Tuvimos lesiones y bajas influyentes, pero no es momento de poner excusas ni culpables. Asumimos la total responsabilidad" , concluyó con angustia.

image Claudio Ubeda no será más el DT de Boca Juniors. Otro fracaso en su corta estadia. Gentileza.

En relación al partido, Ubeda dijo que "no hay mucho más análisis de que buscábamos la victoria y no la conseguimos. En el segundo tiempo no llegábamos con mucha claridad. El rival hizo su negocio, se defendió bien y no pudimos".

"Uno no encuentra palabras, nos quedamos con esa angustia por no haber avanzado", expresó Ubeda en la conferencia de prensa post partido.

Boca llevaba 32 años sin quedar afuera de la Libertadores en fase de grupos y es la segunda eliminación que sufre en el semestre: la anterior también fue en La Bombonera, frente a Huracán, por los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán.