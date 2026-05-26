Boca sufre por las lesiones y las opciones de Claudio Úbeda se acortan: la medida desesperada ante Católica

Este jueves Boca se juega el año . Parece una afirmación catastrófica, pero es la realidad de una institución que busca de forma insistente la consagración en la Copa Libertadores, dejando en un segundo plano cualquier otro frente en el que compita. Por eso, ante Católica el DT deberá poner toda la carne al asador.

Las prácticas de esta semana han servido para que el entrenador Claudio Úbeda sepa a ciencia cierta con que elementos cuenta para dar pelea en el plano internacional. Por eso, trabajó en el armado de un once inicial con lo mejor que tiene disponible , tratando de aportarle más músculo con el regreso de un referente: Edinson Cavani.

Sin embargo, en las últimas horas se produjo una mala noticia en este sentido. El uruguayo elevó la exigencia para comprobar su estado físico, y se resintió de la lesión que sufre en la espalda. Así, quedó prácticamente descartado y dejó al cuerpo técnico con muy pocas opciones arriba debido a los problemas de los otros delanteros.

Las opciones de Claudio Úbeda para jugarse su futuro:

Diseño sin título (7).png Alan Velasco y Milton Giménez. Foto: Gentileza AP

Teniendo en cuenta que Adam Bareiro padece un doble desgarro (aductor y abdomen), y que Miguel Merentiel sufre lo mismo en el sóleo, el único disponible para el choque con Católica es Milton Giménez. La idea era que Cavani pueda ir al menos al banco de los suplentes, pero no será posible.

Ante este escenario, el cuerpo técnico planea el regreso apurado de Carlos Palacios para que forme parte de los concentrados, después de una importante inactividad por lesión. Además, Exequiel Zeballos cambiará de rol y será acompañante del nueve en la delantera, en lo que podría ser su último partido en la institución.

Boca buscará la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores en un encuentro definitorio y que promete ser muy caliente con La Bombonera como escenario. Será este jueves desde las 21.30 horas, y también determinará el futuro del entrenador Claudio Úbeda. Esta noche clave será enfrentada con Milton Giménez como única opción natural, y sin el referente Uruguayo en cancha.