El dolor en Boca por la muerte de Fernando Gayoso tras una dura lucha contra la ELA

Fernando Gayoso murió este martes a los 55 años tras enfrentar una esclerosis lateral amiotrófica . El histórico entrenador de arqueros de Boca Juniors falleció en el Sanatorio Trinidad Mitre , donde se encontraba internado por el deterioro de su salud. Su hijo Franco confirmó la noticia mediante un mensaje en redes sociales.

Gayoso recibió el diagnóstico de ELA a principios de 2024. La enfermedad lo obligó a abandonar el trabajo diario en el campo de juego, una tarea que desempeñó durante casi 20 años en clubes como Vélez, Tigre, Nacional de Uruguay y Racing . Pese a la patología, el club xeneize le permitió continuar vinculado al área de formación en un rol administrativo.

En su paso por Boca Juniors, Gayoso se consolidó como una pieza clave en la preparación de Agustín Rossi y Sergio Romero para las definiciones por penales. Su método de entrenamiento convirtió a los arqueros de la institución en especialistas mundiales, logrando títulos y clasificaciones históricas mediante el análisis de los rematadores rivales. Regresó al club bajo la gestión de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Durante el tratamiento de su enfermedad, el exentrenador sufrió la muerte de su esposa, Silvina, quien lo había acompañado desde los primeros estudios médicos. "Se torna medio duro asumirlo, pero trato de estar fuerte de cabeza" , relató el preparador en una de sus últimas entrevistas sobre su situación de salud y la falta de su sostén fundamental.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Boca Juniors (@bocajrs)

El estado de Gayoso se agravó recientemente, lo que derivó en su internación definitiva en el cuarto piso del Sanatorio Mitre. Su hijo destacó el acompañamiento de los doctores Ana María Panizza y Sergio Garzón durante los meses finales. Franco agradeció públicamente al personal de enfermería por el cariño brindado a su padre y a su madre en el proceso.

La trayectoria de Gayoso incluyó una vasta experiencia en el fútbol profesional antes de su regreso al predio de Ezeiza. Su trabajo silencioso transformó la manera en que el fútbol argentino abordó los disparos desde el punto penal. La noticia de su fallecimiento golpeó al ambiente deportivo este martes por la mañana.

La despedida de Boca

A través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, el club Boca Juniors se despidió de Gayoso: "El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Fernando Gayoso. Fernando será recordado por su compromiso, su profesionalismo y la calidez con la que acompañó cada etapa en nuestra institución", comienza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Boca Juniors (@bocajrs)

"Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento ¡Hasta siempre, Fer!", cierra el comunicado. Luego, los integrantes del plantel realizaron un minuto de silencio en medio del campo del Boca Predio.