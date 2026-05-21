Riquelme ajusta el plan: Boca Juniors piensa en dos salidas para financiar refuerzos

Boca Juniors transita el cierre del primer semestre con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026, torneo al que regresó tras dos años de ausencia y en el que todavía pelea por avanzar a los octavos de final. E n ese escenario, el equipo de la Ribera no tiene margen de error, aunque depende de sí mismo para sostener la ilusión en la fase de grupos.

Mientras se define el futuro deportivo inmediato, en el club ya empiezan a delinear el mercado de pases de mitad de año . La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sabe que, en caso de avanzar a las instancias eliminatorias, será clave reforzar el plantel para afrontar un segundo semestre más exigente.

En ese contexto aparecen varios nombres en el radar. El gran sueño de los hinchas sigue siendo Paulo Dybala, quien evalúa su continuidad en la Roma . También figuran opciones como Nahitan Nández y Kevin Loyola, entre otros futbolistas que podrían integrarse al proyecto. Sin embargo, cualquier movimiento estará condicionado por la necesidad de equilibrar las cuentas mediante ventas.

Según pudo saberse, en Boca ya se analiza una estrategia concreta: r ealizar solo dos transferencias importantes en el próximo mercado. Los apuntados son Exequiel “Changuito” Zeballos y Milton Delgado, dos de las principales promesas surgidas del club.

Paulo Dybala Paulo Dybala, el gran sueño del hincha de Boca. Gentileza

Ambos futbolistas llevan varios años en el plantel profesional y cuentan con proyección para generar ingresos significativos en caso de una transferencia al exterior. De hecho, en mercados anteriores ya habían recibido sondeos desde distintas ligas.

El caso de Zeballos aparece como el más avanzado. Su contrato vence el 31 de diciembre y, por el momento, no hay acuerdo para su renovación. Ante ese escenario, el jugador vería con buenos ojos una salida en este mercado, con el objetivo de dejarle un rédito económico a la institución que lo acompañó durante sus lesiones más graves.

En paralelo, la dirigencia analiza cómo manejar la situación de ambos juveniles, conscientes de que el próximo mercado podría marcar un punto clave en la reestructuración del plantel de cara al segundo semestre y a la continuidad en la Copa Libertadores.