21 de mayo de 2026 - 21:36

Riquelme ajusta el plan: Boca Juniors piensa en dos salidas para financiar refuerzos

Exequiel Zeballos y Milton Delgado aparecen como los principales nombres en una posible operación de salida en Boca.

Riquelme, titular Xeneize, evalúa movimientos puntuales para afrontar el segundo semestre con mayor solidez.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Mientras se define el futuro deportivo inmediato, en el club ya empiezan a delinear el mercado de pases de mitad de año. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme sabe que, en caso de avanzar a las instancias eliminatorias, será clave reforzar el plantel para afrontar un segundo semestre más exigente.

Milton Delgado, joven promesa de Boca
Milton Delgado, joven promesa de Boca

Milton Delgado, joven promesa de Boca

En ese contexto aparecen varios nombres en el radar. El gran sueño de los hinchas sigue siendo Paulo Dybala, quien evalúa su continuidad en la Roma. También figuran opciones como Nahitan Nández y Kevin Loyola, entre otros futbolistas que podrían integrarse al proyecto. Sin embargo, cualquier movimiento estará condicionado por la necesidad de equilibrar las cuentas mediante ventas.

Según pudo saberse, en Boca ya se analiza una estrategia concreta: realizar solo dos transferencias importantes en el próximo mercado. Los apuntados son Exequiel “Changuito” Zeballos y Milton Delgado, dos de las principales promesas surgidas del club.

Paulo Dybala
Paulo Dybala, el gran sue&ntilde;o del hincha de Boca.&nbsp;

Paulo Dybala, el gran sueño del hincha de Boca.

Ambos futbolistas llevan varios años en el plantel profesional y cuentan con proyección para generar ingresos significativos en caso de una transferencia al exterior. De hecho, en mercados anteriores ya habían recibido sondeos desde distintas ligas.

El caso de Zeballos aparece como el más avanzado. Su contrato vence el 31 de diciembre y, por el momento, no hay acuerdo para su renovación. Ante ese escenario, el jugador vería con buenos ojos una salida en este mercado, con el objetivo de dejarle un rédito económico a la institución que lo acompañó durante sus lesiones más graves.

En paralelo, la dirigencia analiza cómo manejar la situación de ambos juveniles, conscientes de que el próximo mercado podría marcar un punto clave en la reestructuración del plantel de cara al segundo semestre y a la continuidad en la Copa Libertadores.

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