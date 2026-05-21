Gustavo Alfaro y Paraguay, en medio de una insólita controversia previa al Mundial 2026

En la previa del Mundial 2026, una insólita declaración sacudió el clima alrededr de la Selección de Paraguay. La vidente paraguaya Arístida Génez aseguró que la Albirroja fue víctima de un “payé” realizado por personas vinculadas a otros países y sostuvo que ese supuesto trabajo espiritual podría afectar al equipo durante la Copa del Mundo.

La mujer, conocida popularmente como “Mística”, afirmó que la brujería habrí a sido impulsada por naciones que “temen” el crecimiento futbolístico del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro. En declaraciones al diario Extra, incluso describió cuáles serían las consecuencias físicas que experimentarían los futbolistas durante el torneo.

“Van a sentir frío o como si tuvieran algo en el estómago”, explicó Géne z, quien además pidió a los jugadores mantener la calma y confiar en sus capacidades para evitar que esas sensaciones influyan dentro de la cancha.

La vidente también se refirió puntualmente a algunos integrantes del plantel paraguayo. Sobre Antonio Sanabria, recomendó controlar el temperamento y evitar reacciones impulsivas durante los partidos. En cuanto a Miguel Almirón, lanzó una advertencia relacionada con posibles lesiones. “Lo quieren sacar del juego”, expresó sobre el actual futbolista del Atlanta United.

Otro de los apuntados fue Mauricio Magalhaes. Según Génez, el jugador debería mantenerse alejado de distracciones fuera del campo durante la competencia. “Tiene que cuidarse de ciertas tentaciones”, señaló.

Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años

Más allá de las declaraciones esotéricas, Paraguay atraviesa días de expectativa por su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años. Gustavo Alfaro ya entregó una prelista de 55 futbolistas, de la que saldrán los 26 convocados definitivos que viajarán a Estados Unidos.

La Albirroja consiguió la clasificación tras finalizar sexta en las Eliminatorias Sudamericanas, con triunfos resonantes frente a selecciones como Argentina, Brasil y Uruguay. El boleto quedó asegurado luego de la victoria ante Perú en la última jornada.

image La Selección Guaraní volverá a un mundial después de 16 años. Gentileza.

El desafío que tendrá la Albirroja en la fase de grupos

En el Mundial, Paraguay integrará el Grupo D junto a Estados Unidos, Turquía y Australia. El debut será el 12 de junio frente al seleccionado anfitrión en California. Luego enfrentará a Turquía y cerrará la fase inicial contra Australia.

Aunque las predicciones de Arístida Génez generaron repercusión en Paraguay y en redes sociales, el foco principal del cuerpo técnico continúa puesto en la preparación futbolística para afrontar un torneo que marcará el regreso mundialista de la Albirroja tras una larga ausencia.