21 de mayo de 2026 - 15:54

Mundial 2026: Lionel Scaloni tiene en mente a Santiago Beltrán como jugador 27 de la Selección Argentina

El arquero de River cumpliría un rol de sparring, similar al que tuvo Federico Gómes Gerth en Qatar 2022.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

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Aunque la lista oficial se mantendrá estrictamente en los 26 profesionales reglamentarios, Beltrán cumpliría un rol de sparring y apoyo durante la preparación en suelo norteamericano, emulando la función que tuvo Federico Gomes Gerth en Qatar 2022. La idea de la dirigencia es que el juvenil acompañe al grupo con la opción de regresar a Núñez antes del 16 de junio, la fecha límite que otorga la FIFA para realizar modificaciones por lesión.

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Santiago Beltr&aacute;n, figura de River Plate en el presente Torneo Apertura 2026.&nbsp;

Santiago Beltrán, figura de River Plate en el presente Torneo Apertura 2026.

Cabe destacar que esta decisión se venía madurando de forma independiente a la situación de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero titular confesó haber sufrido la fractura de un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League (donde se consagró campeón con el Aston Villa ante el Friburgo), pero completó los 90 minutos sin inconvenientes y no corre peligro su participación en la cita mundialista.

El exigente calendario de Beltrán antes de ponerse el buzo de la Selección Argentina

De confirmarse su convocatoria, el arquero millonario tendrá una agenda a contrarreloj:

  • Domingo 24 de mayo: Disputará la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

  • Post-final: Quedará inmediatamente afectado a las órdenes de Scaloni.

  • Baja en River: Debido a esto, Eduardo Coudet no podrá contar con él para el último compromiso de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Blooming, programado para el miércoles 27 de mayo en el Monumental.

Fechas clave y el cronograma rumbo al debut de la Selección Argentina

El cuerpo técnico argentino se está tomando más tiempo que potencias como Francia o Brasil para definir el corte final. Los plazos ya están estipulados:

  • 30 de mayo: Fecha límite para que Scaloni entregue la nómina definitiva de 26 jugadores (tras haber presentado una prelista de 55 nombres).

  • 2 de junio: La FIFA publicará de manera oficial las listas de las 48 selecciones participantes.

  • 6 de junio: Primer amistoso preparatorio ante Honduras en el Kyle Field de Texas.

  • 9 de junio: Segundo ensayo frente a Islandia en Auburn, Alabama.

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Lionel Scaloni tiene en mente sumar a Santiago Beltr&aacute;n.&nbsp;

Lionel Scaloni tiene en mente sumar a Santiago Beltrán.

Selección Argentina: Novedades en la órbita de Lionel Scaloni

Dentro de la prelista de 55 futbolistas, sorprendieron los llamados de Nicolás Capaldo, Zaid Romero, Mateo Pellegrino, Alejandro Garnacho y Matías Soulé. También llamó la atención la inclusión de Gianluca Prestianni, quien arrastra una sanción internacional por insultos homofóbicos a Vinicius en la Champions League.

La hoja de ruta de la Selección Argentina en la Fase de Grupos

Una vez concluida la puesta a punto en el predio de la AFA en Ezeiza, la delegación viajará a su búnker de operaciones en Kansas. Allí iniciará el camino en busca de la defensa del título con el siguiente fixture:

  • 16 de junio: Debut ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs.

  • 22 de junio: Segundo partido frente a Austria en Dallas.

  • 27 de junio: Cierre del Grupo ante Jordania.

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