Mundial 2026: Scaloni empieza a definir la lista de la Selección Argentina tras el fin de las ligas

Lionel Scaloni comienza a respirar con algo más de calma. Después de una temporada agotadora, algunos jugadores que están presentes en la prelista de 55 convocados por el DT de la Selección Argentina cerrarán su participación este fin de semana, para luego enfocarse de lleno al Mundial 2026 .

La final del Mundial 2026 tendrá a Shakira, BTS y Madonna en el show de medio tiempo

Valentín Barco mete presión para ir al Mundial 2026: anotó un gol para el Estrasburgo de Francia

Valentín Barco se juega su lugar en la lista de Scaloni para el Mundial 2026.

En la Ligue 1 de Francia, el contingente del Olympique de Marsella — Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina — cerrarán su participación ante Rennes. Por su parte, Nicolás Tagliafico hará lo propio con el Lyon frente al Lens, mientras que Valentín Barco bajará la persiana de la temporada con Racing de Estrasburgo ante Mónaco.

En Alemania, la Bundesliga se despide con un duelo de argentinos: el Bayer Leverkusen, que cuenta con Exequiel Palacios y Ezequiel "Equi" Fernández, recibirá al Hamburgo de Nicolás Capaldo. En tanto, en Portugal, Alan Varela festejará el título con el Porto, mientras que Nicolás Otamendi y el juvenil Gianluca Prestianni buscarán asegurar el subcampeonato con el Benfica.

De este primer grupo de once futbolistas, se estima que nombres como Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Palacios tienen su lugar prácticamente asegurado en la lista final de 26. Otros, como Medina, Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni, no estarán en el corte final dado que asoman como piezas de recambio con proyección.

El resto de las ligas (España, Italia, Inglaterra y la MLS) concluirán el domingo 24 de mayo. Sin embargo, los citados del ámbito local tendrán actividad por copas internacionales hasta los días previos al viaje.

Los del fútbol local deben esperar hasta fin de mes:

DLA - 2026-05-10T221546.487 River a cuartos de final: épica por penales, desahogo de Juanfer y la vuelta al gol de Marcos Acuña.

En River, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Santiago Beltrán, Lucas Martinez Quarta, Germán Pezzella y Anibal Moreno quedarían liberados tras el duelo del miércoles 27 ante Blooming por Sudamericana, pero todo indica que en la lista final solo aparecerán Acuña y Montiel.

Por el lado de Boca, el único mundialista seguro es Leandro Paredes, aunque Di Lollo, Aranda y Delgado también forman parte de los preseleccionados, quiénes deberán cumplir con el compromiso por Copa Libertadores ante la Universidad Católica el jueves 28. Por último, en Racing, Facundo Cambeses y Gabriel Rojas cerrarán su semestre el miércoles 27 ante Independiente Petrolero, pero no serán parte de los 26 convocados finales salvo una excepción de ultimo momento.

Argentina iniciará su sueño mundialista el martes 16 de junio frente a Argelia, en lo que será el puntapié inicial de una nueva ilusión bajo el mando de Scaloni. Está previsto que los jugadores que arriben al país realicen trabajos livianos en el predio de la AFA en Ezeiza durante la última semana de mayo.