De Países Bajos a Marruecos: el mapa de las potencias que llegan al Mundial 2026 sin haber ganado nunca

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la ilusión se renueva para las naciones que nunca han levantado el trofeo. Con un formato expandido a 48 equipos , el torneo de la FIFA que inicia el 11 de junio abre una puerta histórica para intentar romper la hegemonía de los ocho campeones tradicionales. Marruecos y Paises Bajos estarán presentes nuevamente.

Hasta la fecha, solo ocho países saben lo que es ganar un Mundial: Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Uruguay, Francia, Inglaterra y España . El resto de las naciones que compitieron alguna vez siguen persiguiendo el sueño de alzar la copa. Esta edición representa un cambio de paradigma por el aumento de participantes, lo que permite que selecciones con menos historia en fases finales tengan una oportunidad real de competir por la gloria.

Países Bajos encabeza la lista de los equipos más competitivos que aún no tienen una estrella en su escudo. Esta selección perdió las finales de 1974, 1978 y 2010 , lo que les ha otorgado una reputación de eternos subcampeones a pesar de su gran despliegue futbolístico. Es una de esas deudas que el fútbol europeo parece tener pendientes con la naranja mecánica desde hace décadas.

Croacia y Suecia también han estado a un paso de la gloria. Los croatas sorprendieron al mundo en 2018 llegando a la final tras eliminar a Inglaterra, mientras que Suecia alcanzó la instancia decisiva en 1958 , donde cayó ante el Brasil de Pelé . Ver a estas naciones prepararse para 2026 tiene algo de romántico; es el regreso de quienes saben lo que es acariciar el trofeo y quedarse con las manos vacías justo en el último momento.

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México y el desafío de superar la barrera histórica en el Mundial 2026

México presenta un caso estadístico único que a veces se olvida entre tanto entusiasmo. Es el país que más partidos de fase de grupos ha jugado en la historia sin lograr avanzar a las instancias finales del torneo. Sus mejores actuaciones fueron los cuartos de final de 1970 y 1986, ambos como anfitrión. Para este Mundial, con la prelista de Javier Aguirre ya definida, el objetivo es superar esa barrera histórica de una vez por todas y dejar de ser el equipo que siempre está pero nunca llega.

Existen también historias de países que ya no figuran en los mapas políticos pero dejaron su marca imborrable. Hungría y Checoslovaquia fueron subcampeonas dos veces cada una antes de desaparecer tras cambios geopolíticos en Europa. Sus récords permanecen en los archivos oficiales de la FIFA como recordatorios de que el éxito deportivo a veces no sobrevive al destino de las propias naciones.

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Marruecos, Corea del Sur y los debutantes que ilusionan en el nuevo formato

En otros continentes, Marruecos y Corea del Sur marcaron hitos para África y Asia al alcanzar semifinales en 2022 y 2002 respectivamente. En 2026, la lista de aspirantes se amplía con debutantes como Uzbekistán y Jordania, quienes buscarán demostrar que en un torneo de 48 equipos, cualquier selección puede dar la sorpresa si tiene una buena tarde. El fútbol no vive de recuerdos, y estas naciones lo saben mejor que nadie mientras se preparan para su cita con la historia.